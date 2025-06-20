Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig 2. Grup, 3. Grup ve 4. Grup'ta 7.haftanın, 1. Grup, 5. Grup ve 6. Grup'ta ise 5. haftanın programı belli oldu.

Program şöyle;

DIGITURK KIBRIS BTM 2.LİG

1.GRUP

21 Haziran 2025, Cumartesi

17.30 Doğancı Emek Stadı Doğancı-Gayretköy (Mustafa Torun)

17.30 Gayretköy Sahası Serhatköy-Zümrütköy (Yusuf Atlar)

2.GRUP

22 Haziran 2025, Pazar

17.30 Arkın Bellapais Stadı Bellapais Tatlısu-Atoll Kayalar (Berk Bağrıkara)

17.30 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı Çamlıbel-Akdeniz (Serdar GürpınarI

17.30 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı E.Saka-T.Ersalıcı Tepebaşı (Cenk Aras Özfutu)

3.GRUP

22 Haziran 2025, Pazar

17.30 Balıkesir Stadı Balıkesir-DİKA (Halil Atlar)

17.30 Ortaköy Stadı Yenikent Perçinci-Gaziköy (Arif Malek)

17.30 Gönyeli Stadı Lefkoşa-Devcar Alayköy (Emir Turalı)

4.GRUP

22 Haziran 2025, Pazar

17.30 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı Mutluyaka-Alaniçi (Şahin Coşkun)

17.30 Tuzla Stadı Yenişehir-Akdoğan (Furkan Türk)

17.30 Dörtyol Yunus Nurol Stadı Korkuteli-Çayönü (Serkan Özdenkçi)

5.GRUP

21 Haziran 2025, Cumartesi

17.30 Serdarlı 14 Ağustos Stadı Serdarlı-Boğaziçi (Arif Malek)

17.30 İskele Cumhuriyet Stadı Civisil Ardahan-Ötüken (Burak Yiğit)

22 Haziran 2025, Pazar

17.30 İskele Cumhuriyet Stadı 1461 İskele Trabzonspor-Gönendere (Abdulkadir Kartadağ)

6.GRUP

21 Haziran 2025, Cumartesi

17.30 Tatlısu Rauf Raif Denktaş Stadı Tatlısu Seracılar-Yarköy (İbrahim Katmer)

17.30 Kaplıca Emre Genç Stadı Büyükkonuk-Kumyalı (Mehmet Volkan Çelik)

22 Haziran 2025, Pazar

17.30 Mehmetçik Stadı ÇG Yedikonuk-Ergazi (Yalçın Kabacıklı)