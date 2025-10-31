Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu U17 Elit Lig’de 26.10.2025 tarihinde oynanan Çetinkaya TSK – Gönyeli SK karşılaşmasında yaşanan saha olayları sebebiyle Gönyeli SK’nın 3746 lisans numaralı antrenörü Hasan Özkan Disiplin Talimatının 44. Maddesi uyarınca, Gönyeli SK’nın 117330 lisans numaralı futbolcusu Erol Akbulut Disiplin Talimatının 41., 44. Ve 45. Maddesi uyarınca, Gönyeli SK’nın 117328 numaralı futbolcusu Mert Turgut Zabit 41., 44. ve 45. Maddesi uyarınca, Gönyeli SK’nın 116989 lisans numaralı futbolcusu Bünyamin Elma Disiplin Talimatının 41. Maddesi ve 45. Maddesi uyarınca, Gönyeli SK’nın 118364 numaralı futbolcusu Ege Öksüzoğulları Disiplin Talimatının 45. Maddesi uyarınca, Gönyeli SK’nın 117389 lisans numaralı futbolcusu Volkan Aktaşlı Disiplin Talimatı’nın 45. Maddesi uyarınca ve Gönyeli SK’nın 117393 lisans numaralı futbolcusu Buğra Bilgimer Disiplin Talimatının 45. Maddesi uyarınca Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir.

Yine U17 Elit Lig’de 26.10.2025 tarihinde oynanan Çetinkaya TSK – Gönyeli SK karşılaşmasında yaşanan saha olayları sebebiyle Çetinkaya TSK’nın 466 lisans numaralı yöneticisi Salih Işık Disiplin Talimatının 44. Maddesi uyarınca, Çetinkaya TSK’nın 117342 lisans numaralı futbolcusu Michael Mert Annan Disiplin Talimatının 41. Maddesi uyarınca ve 45. Maddesi uyarınca, Çetinkaya TSK’nın 117016 lisans numaralı futbolcusu Mert Akyıldız Disiplin Talimatının 45. Maddesi uyarınca, Çetinkaya TSK’nın 117789 lisans numaralı futbolcusu Ömer Özakan Disiplin Talimatının 45. Maddesi uyarınca ve Çetinkaya TSK’nın 118290 lisans numaralı futbolcusu Mehmet Salih Sağman Disiplin Talimatının 45. Maddesi uyarınca Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir.

Yapılan değerlendirme ışığından Gönyeli antrenörü Hasan Özkan ile Çetinkaya antrenörü Salih Işık’a 70 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine oy birliği ile karar verildiği açıklanırken futbolculara ise şu cezalar verildi:

GÖNYELİ

Bünyamin Elma (4 Maç)

Ege Öksüzoğulları (5 Maç)

Erol Akbulut (7 Maç)

Mert Turgut Zabit (5 Maç)

Volkan Aktaşlı (5 Maç)

Buğra Bilgimer (4 Maç)

ÇETİNKAYA

Michael Mert Annan (5 Maç)

Mehmet Salih Sağman (5 Maç)

Mert Akyıldız (5 Maç)

Ömer Özakan (4 Maç)