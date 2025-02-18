Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Ulaş Barış’ın hazırlayıp sunduğu ‘Gündem’ programına telefon bağlantısıyla katıldı.

Abdullah Aktolgalı, Karpaz’daki eşeklerin 45-50 yıllık bir sorun olduğunu ve bu sorunla ilgili farklı kurumların da sorumluluğu olduğunu söyledi. Eşeklerin sayısını bile bilemediklerini ifade eden Aktolgalı, Çevre Koruma Dairesi’nin, Veterinerlik, Tarım, Hayvancılık Dairesi ve Ulaştırma Bakanlığı gibi diğer kurumlarla ortaklaşa çalışarak soruna çözüm aradığını belirtti.

"Bu sorun sadece Çevre Koruma Dairesi'nin bir sorunu olarak lanse edilmemeli" diyen Aktolgalı, bu konuda önemli adımlar attıklarını, mevcut bütçeleriyle bazı kafesler kurarak yaklaşık 350 eşeği topladıklarını ve bariyerli alana koyduklarını söyledi.

2023 yılında devam eden ve büyüyen eşek popülasyonu ile ilgili bir işbirliği protokolü imzalandığını ve çözüm arayışlarının başlatıldığını belirten Aktolgalı, bu sorunun 6-8 yıl içinde çözülebileceğini ve bu süreçte halkın da bilgilendirildiğini aktardı.

Aktolgalı ayrıca, eşeklerin dikkatli taşınması gerektiğini ve bölgedeki otlak alanların korunmasına da dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.