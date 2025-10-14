Girne’de hafta sonu eğlendiği mekânda alkolü fazla kaçıran 26 yaşındaki Rabia Çakıl kendinden geçince olay çıkardı.

Olay yerine giden polis ekiplerine zor anlar yaşatan Çakıl, kadın polisi tokatladı, görevini yapmasına engel oldu. Makul güç kullanılarak tutuklanan zanlı, kan ve nefes örneği vermeyi reddetti. Tutukluluk süresi dolan zanlı Çakıl, dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

30 GÜNLÜK TURİST VİZESİ İLE GELDİ

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlı Rabia Çakıl’ın “Polisi darp”, “görevinden men”, “sarhoşluk ve rahatsızlık” suçlarından 11 Ekim tarihinde tutuklandığını söyledi.

Kendini tutuklamaya çalışan kadın polisin yüzüne tokat atan zanlının 2024 yılında benzer iki davası olduğunu kaydeden polis, 26 yaşındaki Çakıl’ın ülkeye 3 Ekim tarihinde 30 günlük turist vizesi ile giriş yaptığını kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Başsavcılık adına mahkemede hazır bulunan Sanem Palabıyık, zanlının ülkede kalıcı bir adresi olmadığına dikkati çekti, yargılanıncaya kadar cezaevi talep etti. Mahkeme, zanlının işlediği suçlara ve benzer askıda iki davasına vurgu yaparak, turist vizesi ile ülkede bulunan zanlı Rabia Çakıl’ın davaları görüşülünceye kadar 7 günü geçmeyecek şekilde hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevine gönderilmesine emir verdi.