YDP Genel Başkan Yardımcısı, eski milletvekili Bertan Zaroğlu’nun yeğeni 27 yaşındaki Fatih Zaroğlu, Hatay’da önceki gün geçtiğimiz gün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Cep telefonu ticaretiyle uğraşan Mehmet Fatih Zaroğlu’nun kontrolünü yitirdiği 50 EA 701 plakalı otomobil, karşı yönden gelen TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak şarampole devrildi. Kazada Fatih Zaroğlu, yaşamını yitirdi.

Zaroğlu'nun kaza günü doğum günü olduğu belirtildi.

Bertan Zaroğlu’ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Akşam saatlerinde yüreğimizi yakan bir haberle sarsıldık…Canımız yeğenimiz Fatih Zaroğlu'nu elim bir trafik kazasında kaybettik. Henüz çok gençti, hayatının baharındaydı. Rabbim rahmetiyle kuşatsın, mekânı cennet olsun inşallah” ifadelerini kullandı.