Halkın Partisi Genel Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Yunan basınında yer alan haberlerde Rum tarafının Türk limanlarının Rum gemilerine açılması karşılığında Türk vatandaşlarına AB’ye giriş vizesi kolaylığı getirilmesi önerisi yaptığı yönündeki iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Özersay açıklamasında “öyle anlaşılıyor ki Kıbrıs Rum tarafı Türkiye’deki limanlarının Rum gemilerine açılmasıyla ilgileniyor ve pazarlık yapmaya istekli. Geçmişte limanların açılmasını AB gümrük birliğinin gerektirdiği bir yükümlülük olduğunu söyleyerek bu konuda pazarlığa sıcak bakmıyorlardır. Öte yandan Türk limanlarının Rum gemilerine, Türk hava sahasının da Rum tarafından gelecek uçaklara açılması önemli bir kozdur. Bu konuda pazarlık elbet yapılabilir ve bölgesel işbirliği açısından iyi bir başlangıç da olur ancak Türk tarafının bu kozunun karşılığının Türk vatandaşlarına vize kolaylığı olacağını düşünmek saflık olur” ifadelerini kullandı.

HP lideri Özersay açıklamasında uzun bir süredir işbirliğinin Kıbrıs adasıyla sınırlı kalmaması, sadece Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar arasındaki güven yaratıcı önemler şeklinde değil Türkiye gibi bölgesel aktörlerin de dahil olacağı daha geniş bir işbirliğini içermesi gerektiğini savunduklarını anımsatarak “ancak yapılacak bölgesel işbirliği karşılığı dengeli ve Kıbrıslı Türklere açılım içerecek şekilde olmalıdır” dedi. 1987 yılında Türk limanları kapatılırken bunun an sebebinin KKTC’ye Rumlar tarafından uygulanan izolasyon ve kısıtlamalar olduğunu anımsatan Özersay “bu nedenle Türk limanları Kıbrıs Rum gemilerine açılacaksa Kıbrıs Türk tarafına dönük olarak taşımacılık, seyahat ve benzeri konularda bir açılım yapılması şarttır aksi halde dengeli ve adil bir al-verden söz edilemez” dedi.