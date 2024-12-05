CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, İnşaat Mühendisleri Odası’na, CTP olarak deprem konusunda Kıbrıs ekseninde bir “Kıbrıs Deprem Sempozyumu” yapılmasını ve çıkacak sonuçlar siyaset üstü bir akılla tüm ada için değerlendirmeyi önerdiklerini söyledi.

Asım Akansoy, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“CTP olarak, Deprem konusunda Kıbrıs ekseninde bir “Kıbrıs Deprem Sempozyumu” yapılmasını ve çıkacak sonuçlar siyaset üstü bir akılla tüm ada için değerlendirmeyi önerdik. Birlik inisiyatif alsın biz destek olalım dedik.

Tam da şu esnada, Ovgos fay hattının devamı olan Aksu fayında 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ada sarsıldı. Acil önlem şart. Olası bir deprem ne kuzey tanıyacak ne de güney, ne cumhuriyet ve egemenlik… Yeni büyük acılar yaşanmadan… Çok acil önlem, bilim ışığında kararlı adımlar. Hemen şimdi, başka yolu yok.”