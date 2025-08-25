KKTC Okçuluk Federasyonu ve Lefke Avcılık Atıcılık Birliği Okçuluk Takımı sponsorluğunda Lefke'nin kurtuluşunun 51'inci yılında düzenlediği Okçuluk Yarışması, 24 Ağustos’da 16 Ağustos Zafer Stadında gerçekleşti.
Yarışmada dereceye giren sporcular şöyle oldu:
U-13 A Kız
1. Hilye Hüma Yılmaz (KODOSD)
U-13 A Erkek
1. Paşa Gezginci (BAF)
2. Süleyman Babayit (KANTARA)
U-13 B Olimpik Kız
1. Sevgi Albayrak (KODOSD)
2. Termis Güneyli (KANTARA)
3. Melek Osum (KANTARA)
U-13 B Olimpik Erkek
1. Rüzgar Rüstemoğlu (BAF)
2. Ayhan Asşehitoğlu (KODOSD)
U-15 Olimpik Kız
1. Irmak Sekmen (BAF)
U-15 Olimpik Erkek
1. Rüzgar Demirci (KODOSD)
2. Osman Faslı (BAF)
3. Ürün Çıralı (KODOSD)
U-15 Makaralı Erkek
1. Berkay Talaş (BAF)
U-18 Olimpik Kız
1. Sahra Havutçu (KANTARA)
2. Ayça Numan (BAF)
3. Hatice K. Altınbaş (EŞE)
U-18 Olimpik Erkek
1. Azat Yalçın(KODOSD)
2. Bulut Rüstemoğlu (BAF)
3. Kayhan Özçınar (KODOSD)
U-18 Makaralı Kız
1. Aleyna Bakkal (EŞE)
2. Zeynur Düzenli (BAF)
3. Eliz Hannas (LEFKE)
U-18 Makaralı Erkek
1. Enver Ersen Bayraktar (BAF)
U-21 Olimpik Kız
1. Tuana Hannas (LEFKE)
U-21 Olimpik Erkek
1. Mustafa Soygazi (BAF)
2. Mehmethan Bakkal (EŞE)
3. Okay Maşera (BAF)
U-21 Makaralı Erkek
1. Ekrem Başar (BAF)
Büyük Olimpik Kadın
1. Zeynep Tonga Aktansoy (KODOSD)
2. Pervin Çerkez (KODOSD)
3. Cevahir Caşgir (KANTARA)
Büyük Olimpik Erkek
1. Niyazi Aktansoy (KODOSD)
2. Muammer Bulancak (BAF)
3. Erdem Yükselenler (KODOSD)
Büyük Makaralı Kadın
1. Uysal Oldaç (FERDİ)
2. Güzin Bakkal (EŞE)
Büyük Makaralı Erkek
1. Uğur Hannas (LEFKE)
2. Mustafa Bakkal (EŞE)