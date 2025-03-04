Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız çocuklarını öğleden sonra teslim ettikleri Lefkoşa’daki Dört İşlem Eğitim Merkezi’nin kendilerine ilettiği bir konuyu bizlerle paylaşarak böyle duyarlı çocuklar yetiştirdikleri için teşekkür ettiler.

Vatandaşlarımız Dört İşlem Eğitim Merkezi direktörü Serhat Bayar tarafından kendilerine iletilen mesaj ve fotoğrafı bizlerle paylaştı. İşte Serhat Bayar’ın velilere ilettiği paylaşım:

“Sayın veliler; Ülkemizde her geçen gün artan hiç de alışık olmadığımız farklı olaylar karşında çocuklarımızı bilinçlendirmek ve farkındalığını artırmak hepimizin en başta görevi olmalıdır.. Bugün otobüste içerisinde yüklü miktarda para ve pasaport bulup” Sizinle çok acil toplantı yapmalıyız” diyen çocuklarımız beni çok ama çok mutlu etti.. Sayın veliler bu uyuşturucu da olabilirdi!!! lütfen ama lütfen çocuklarımızı bu konuda uyaralım ve bilinçlendirelim.. Çocuklarımızı bu davranışlarından dolayı kutluyorum.”