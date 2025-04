Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, her yıl olduğu gibi bu yıl da kapılarını öğrencilere açtı. Bu yılın ilk ziyaretleri The English School of Kyrenia, Girne Maarif Anaokulu, Lapta İlkokulu ve Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri tarafından yapıldı. Beş yüzü aşkın öğrenci Merkez’de tedavi altında olan 10 deniz kaplumbağasını gözlemlemenin yanı sıra eğlenceli ve eğitici aktivitelerle keyifli vakit geçirdi.

Bu yıl başlatılan ve çocukların eğlenerek öğrenmesi hedeflenen eğitici aktivitelere ilgi büyük oldu. Öğrenciler, “Deniz Kaplumbağasını Kurtaralım” istasyonunda, su dolu bir tank içerisinde ağ ve plastik atıklara dolanmış oyuncak deniz kaplumbağasını kurtarmaya çalışarak, denizde yaralı bir deniz kaplumbağasına nasıl yardım edildiğini öğrendi. “Fosil Bulmaca” istasyonunda ise bir paleontolog gibi kum altında gizlenmiş gerçek iskelet kemiklerini bir fırça yardımı ile bularak deniz kaplumbağalarının kemik yapıları hakkında bilgi sahibi oldular. Yine bu yıl açılan Meritta Müzesi’ni gezen öğrenciler, sahillerde yuvalayan farklı yaş gruplarından iki tür deniz kaplumbağasının iskeletlerini inceledi.

Silem Sargın Kara: “Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz”

Yoğun bir rezervasyon talebi aldıklarını ve ziyaret takviminin kısa sürede dolduğunu belirten Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi Müdürü, Biyolog Silem Sargın Kara; “Çocuklar sadece bugünün neşesi değil, yarının da bilinçli bireyleridir. Onlara deniz kaplumbağalarını, doğayı ve çevreyi korumanın önemini erken yaşlarda anlatmak, daha bilinçli bir gelecek için attığımız en değerli adımlardan biridir. Merkezimize yapılan okul ziyaretleriyle çocuklarımızı hem bilgilendiriyor hem de doğayla bağlarını güçlendiriyoruz” dedi. 23 Nisan haftasında gerçekleşen okul ziyaretlerinde, çocukların gözlerindeki merak ve heyecanın kendilerine umut verdiğini ifade eden Kara, bu vesileyle tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da kutladı.