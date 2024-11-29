DAÜ bütçesi üzerine söz alan DAÜ VYK Başkanı Erdal Özcenk, 4 Nisan’da imzalanan protokolün ardından hükümetin yapması gerekenleri yaptığını ifade etti. Bakanlar Kurulu’ndan 20 gün önce geçen tüzüğe değinen Özcenk, konuyla ilgili ek protokolün pazartesi imzalanacağını kaydetti.

“DAÜ gözbebeğimiz” diyen Özcenk, “Hayat pahalılığı bizi mahvetti… Öğrenci gelirlerimizle gemimizi yürütmemiz mümkün değil” diye konuştu. “Öncelikle kendi evimizi tertiplememiz lazım” vurgusu yapan Özcenk, oylamanın DAÜ kurumunun önemi göz önünde bulundurularak yapılmasını istedi.

Erdal Özcenk, devamlı personel yapılan kişileri işten çıkarmanın mümkün olmadığını söyleyerek, bundan sonra bu şekilde işe alım yapılmaması gerektiğini belirtti.

Özcenk, tanıtımla ilgili zafiyet yaşandığını ancak yeni yönetimin tanıtıma yönelik projeleri bulunduğunu söyleyerek, çeşitli ülkelerde tanıtım yapıldığını kaydetti.