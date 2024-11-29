Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 6 milyar 362 milyon 217 bin TL olan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) bütçesi, 210 milyon TL'lik artışla 6 Milyar 572 Milyon 217 bin TL’ye yükseltildi ve oyçokluğuyla onaylandı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu komite toplantısında yaptığı konuşmada, DAÜ’yü bu noktaya getirenin “popülizm olduğunu”, DAÜ ile ilgili sorumluluklarının bilincinde olduklarını söyledi. Çavuşoğlu, tedbir alınması noktasında çok yavaş gidildiğini söyledi.

Çavuşoğlu “DAÜ’ye istediğini vermek, DAÜ’yü bitirmektir” diyerek, DAÜ konusunda siyaset yapmadığını, gerçekleri konuştuğunu kaydetti. Çavuşoğlu, “Doğruları konuşmak zorundayım. Popülizm yapamam, ben söylediklerimin arkasındayım, tehlikelere işaret ediyorum” diye konuştu.

Çavuşoğlu, DAÜ’nün önemli bir kurum olduğunu ancak önemsizleştirildiğini ifade etti. DAÜ hakkında beş yıldan beridir gerçekleri söylediğinde, hakaret duyan biri olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, DAÜ hakkında yapılan konuşmaların gerçekçi olmadığını belirtti.

Her toplantıda DAÜ hakkında yanıltıcı bilgiler verildiğini, farklı rakamlar aktarıldığını dile getiren Çavuşoğlu, DAÜ’nün kendi kendini toparlaması gerektiğini daha önce söylediğine işaret etti. DAÜ’nün özerk yapısını koruması gerektiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, alınabilecek tasarrufları kalem kalem DAÜ’lülerin yazdığını ve kendilerinin de kabul ettiğini söyledi.

DAÜ’nün sürdürülebilir yapıya ulaşabilmesi için olaya ekonomik açıdan bakılması gerektiğini konuştuklarını anlatan Bakan Çavuşoğlu, uyarılarına rağmen DAÜ tarafından verilen rakamların doğru çıkmadığını belirtti. İç borçlanmada 135 milyon TL’lik bir para olduğunu ifade eden Nazım Çavuşoğlu, “Bu bir tasarruf değil, ödenecek paradır. Siz bunu tasarruf miktarında gösteriyorsunuz” dedi.

Emekliye ayrılan personelin yerine birinin konulmamasının tasarruf olarak gösterilemeyeceğini kaydeden Çavuşoğlu, “Kendi bilgime göre bu ekonomik akılla uyuşmaz… Daha da durdurulması gereken hocalar var” diye konuştu.

Ek bir sözleşme yapılarak, emekli olan kişilerin ihtiyaç olup, olmadığına bakılmaksızın istihdam edilmek ve bölüm kapansa bile söz konusu kişilerin 65 yaşına kadar ödenmek istendiğini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, “Doğruları konuşmak zorundayım. Popülizm yapamam, ben söylediklerimin arkasındayım, tehlikelere işaret ediyorum” dedi.

Nazım Çavuşoğlu, “Var olan müdür sayısı 12’dir, onu daha düşürmediler. Olmayan müdürlüğü düşürmeye çalışıyorlar” eleştirisinde bulundu.

“DAÜ’ye istediğini vermek, DAÜ’yü bitirmektir” dediğini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, gelir artırıcı faaliyet olarak DAÜ’de herhangi bir şey görmediklerini söyledi. Çavuşoğlu, tasarruflar konusunda bilinen maaş kesintisi dışında bir doküman olmadığını kaydetti.

DAÜ konusunda siyaset yapmadığını dile getiren Nazım Çavuşoğlu, oy hesabı yapmadan gerçekleri konuştuğunu kaydetti. Beş sene önce DAÜ’nün batmaya doğru gittiğini söylediğini ifade eden Çavuşoğlu, “Sizin 2016’dan beri inişte olduğunuz aşikardır” dedi. Şu anda DAÜ’nün tanıtım diye bir operasyonu olmadığını belirten Nazım Çavuşoğlu, sorumlu pozisyonda olduğu için gerçekleri ifade etmek zorunda olduğunu vurguladı.