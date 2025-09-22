Kuzey Kıbrıs’a öğrenci ön izniyle giriş yapmak isteyen 21 yaşındaki isminin baş harfleri E.Ç., Girne Turizm Limanı’nda gümrük kontrolünde yakalandı. Gümrük görevlilerinin yaptığı aramada zanlının valizinden kuru sıkı toplu tabanca, içinde iki adet canlı mermi bulunan çakmak ve ayrıca iki adet mermi ele geçirildi.

Tutuklanan zanlı, önceki gün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Polis, E.Ç.’nin ülkeye öğrenci ön izniyle giriş yaptığını ve Mağusa’da bulunan bir üniversitenin Psikoloji Bölümü’ne kayıt yaptırmak amacıyla adaya geldiğini belirtti. Ancak yapılan arama sonrası ele geçirilen silah ve mermiler, genç öğrencinin planlarını adli sürece dönüştürdü.

Girne Kaza Mahkemesi, yürütülen soruşturmanın sağlıklı ilerlemesi için zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.