Pascucci Lefkoşa’nın ev sahipliğinde cumartesi günü saat 17.00’de düzenlenecek etkinliğin açılış konuşmalarını ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ve Cumhurbaşkanı’nın eşi, çevre mühendisi Nilden Bektaş Erhürman yapacak.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nden yapılan açıklamada, dünyanın birçok ülkesinde bilim insanlarını toplumla buluşturarak bilimi günlük yaşamın doğal bir parçası hâline getirmeyi amaçlayan ‘Bilim Kafe (Science Café)’ yaklaşımının Kuzey Kıbrıs’ta da düzenli olarak hayata geçirileceği belirtildi.



Etkinlikte, Dr. Bertuğ Akıntuğ’un "iklim krizi, yağış rejimlerindeki değişim ve ülkede artan taşkın risklerine" dair değerlendirmelerde bulunacağı kaydedildi.

Bilim Kafe etkinliklerinin sadece Lefkoşa ile sınırlı kalmayacağı belirtilen açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde ve çeşitli disiplinlerde uzman akademisyenlerle bu etkinliklerin düzenlenmeye devam edeceği ifade edildi.

Açıklamada, etkinliğin tüm vatandaşlara açık olduğu belirtildi.



