Oyun sektörünün ünlü isimlerinden olan ve milyonlarca kişinin oynadığı Call of Duty serisinin yaratıcılarından olan Vince Zampella hayatını kaybetti. Kaza sırasında Zampella’nın kullandığı araç, tünelden çıktıktan sonra kontrolünü yitirerek beton bariyere çarptı ve araç yangın çıkardı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Zampella olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan bir kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Zampella, video oyunu dünyasında geniş yankı uyandıran projelere imza atmış bir isimdi. 2002 yılında Infinity Ward stüdyosunu kurarak 'Call of Duty' serisini başlatan isimlerden biri oldu; bu seri dünya çapında yüz milyonlarca kopya sattı. Daha sonra Respawn Entertainment’ı kurdu ve burada 'Titanfall', 'Apex Legends' ve 'Star Wars Jedi' gibi başarılı oyunlara imza attı.

Ayrıca Electronic Arts (EA) bünyesinde 'Battlefield' oyun serisinin geliştirilmesine liderlik ediyordu. Oyun sektöründeki birçok isim, Zampella’yı 'vizyoner bir yaratıcı' olarak tanımladı ve kariyerinin modern interaktif eğlenceyi şekillendirdiğini belirtti. Zampella’nın ölümü, oyun dünyasında derin bir üzüntüye neden oldu.



