Aksa Süper Ligin 8. Haftası yine bir başkent derbisine sahne olacak. Başkentini iki köklü kulübü K.Kaymaklı ile Çetinkaya takımları kozlarını Cumartesi günü Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda paylaşacaklar.

Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü, haftanın kritik karşılaşması olan Çetinkaya maçı öncesi hazırlıklarına yoğun tempoda devam ediyor.

Teknik direktör Nazım Aktunç ve ekibinin gözetiminde dün gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların hırslı ve istekli görüntüsü dikkat çekti.

Yeşil-siyahlı ekip, taktik çalışmalarını sürdürürken aynı zamanda fiziksel dayanıklılık üzerine de özel programlar uyguluyor. Takım içerisinde morallerin yüksek olduğu belirtildi.

Kulüp, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Sana söz, yine baharlar gelecek” mesajıyla taraftarlarına birlik ve motivasyon çağrısında bulundu.