Yer: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: İbrahim Katmer, Ali Eren Orçan, Hasan Baldan

Türk Ocağı: Osman Erdoğan, Mehmet Uçar (Dk 62 Mahmut Fansa), Mustafa Ercan, Can Polat İnceler, Sertaç Özbil, İlyas Barut, Kağan Görneçli (Dk 79 Hasan Yanaroğlu), Cevdet Gürsel Alıcı (Dk 86 Şükrü Yiğit Bal), Ulaş Candanal, Burak Koçar (Dk 86 Berdan Güven), Asrın Alican Sönmez (Dk 62 Barış Civelek).

Ünimar Maraş: Valentin Mandabura, Oğuz Göktaş, Ender İdris Yıldırım, Ahmet Hellaç, Emre Karaciğer (Dk 84 Ömer Kotbaş), Serkan Tebelleşol (Dk 87 Ege Barış Arslan), Aras Uysal (Dk 84 Mehmet Can Türkeş), Ahmet Alçıkaya (Dk 68 Osman Oğuz Yardımsever), Ayvaz Koç, Ali Recaioğlu, Muzaffer Khan.

Goller: Dk 25 Burak Koçar, Dk 80 Barış Civelek (Türk Ocağı).

Aksa 1. Lig’de zirve mücadelesi veren takımlardan Türk Ocağı ile play-out hattındaki U. Maraş Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Konuk ettiği Ünimar Maraş’ı Burak Koçar ve Barış Civelek’in golleri ile 2-0 mağlup eden Türk Ocağı 3 puanı hanesine yazdırdı. Türk Ocağı aldığı bu galibiyetle puanını 44 yaparken, Ünimar Maraş 22 puanda kaldı.

17.dk: Sağ kanattan çabuk gelişen Türk Ocağı atağında alığı topla ceza alanına giren Ulaş’ın vuruşunda top yandan dışarı gitti.

24.dk: Burak Koçar le gelişen ev sahibi Türk Ocağı atağında bu oyuncunun pasında, Mustafa Ercan’ın vuruşunu kaleci Valentin kornere çeldi.

25.dk: Türk Ocağı’nın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte unutulan Burak Koçar takımını öne geçirdi.1-0

29.dk: Türk Ocağı’nın kullandığı bir başka köşe vuruşunda yapılan ortada Can Polat’ın kafa vuruşunu kaleci Valentin’de kaldı.

45+2.dk: Cevdet ile başlayan ev sahibi takım Türk Ocağı atağında bu oyuncunun taşıdığı top sonrasında yaptığı ortada, ceza alanı içerisinde Asrın boş pozisyonda topa dokunamadı.

İlk devre ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

58.dk: Kaleci Osman’ın uzun gönderdiği topla buluşan Burak Koçar’ın vuruşunu kaleci Valentin iki hamlede önledi.

72.dk: Türk Ocağı’nın gelişen bir başka atağında savunmanın hatasında topu kazanan Burak Koçar’ın aşırtma vuruşunda top direğin az farkla üzerinden auta gitti.

76.dk: Türk Ocağı’nın kalabalık adamla gelişen atağında Ünimar Maraş ceza alanı içerisinde Barış Civelek’in vuruşunu kaleci Valentin’in köşeden kornere çeldi.

80.dk: Sağ kanattan etkili gelişen ev sahibi takım Türk Ocağı atağında yapılan ortada topu iyi takip eden Barış Civelek maçın skorunu tayin etti.2-0

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.