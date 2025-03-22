Stadyum: Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Halil Canaloğlu, Emre Çevikdal

Hamitköy: Raif, Altan, Mehmetali, Hasan Tulum, Salih Sakallı, Sinan (46.Dk Emre Uysal), Uğur (87.Dk Ahmet Yürün), Berkay, Mehmet Yapıcıel, İlker (81.Dk Adem), Cuma

Dipkarpaz: İbrahim Arcanlı, Barış, Erencan, Berkan, Metehan (79.Dk Baran Şahinsoy), Baran Derin, Devrim (79.Dk Yaşar), İzzet, Yekta, Rojhat, Hasan Emre (71.Dk Menduh)

Kırmızı kart: 59.Dk Berkan (Dipkarpaz)

Goller: 42 ve 45.Dk Mehmet Yapıcıel, 79.Dk Cuma (Hamitköy)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Ligde Süleyman Göktaş Sezonunda 24. Hafta maçında Hamitköy, Dipkarpaz’ı konuk etti.

Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadında oynanan Hamitköy – Dipkarpaz maçını Tufan Çerçioğlu yönetti.

10.Dk: Hamitköy atağında Uğur’un pasıyla ceza alanına sarkan Sinan, kaleci İbrahim ile karşı karşıya kaldı ancak bu pozisyonda İbrahim müdahalesini yaparak mutlak tehlikeyi önledi

16.Dk: Hamitköy atağında Uğur’un pasıyla Berkay sağdan rakip yarı alana yöneldi ve pasını yeniden Uğur’a aktardı. Uğur’un vuruşunda top üst direkten geri geldi

35.Dk: Hamitköy atağında Berkay sağdan rakip yarı alana yöneldi ve pasını Uğur’a verdi. Uğur da boş pozisyondaki Mehmet’i topla buluşturdu. Mehmet Yapıcıel’in vuruşunda kaleci İbrahim gole izin vermedi. Dönen topa Uğur vurdu ancak kaleci İbrahim topu kornere çekdi

36.Dk: Hamitköy’ün kullandığı köşe atışında oluşan karambolde Mehmetali’nin vuruşunda kaleci İbrahim golü önledi

40.Dk: Karpaz’ın sağ çaprazda kazandığı frikikte Yekta topu direkt kaleye gönderdi ancak kaleci Raif gole izin vermedi

42.Dk: Hamitköy atağında Sinan topu sağdan ceza alanına ortaladı. Bomboş durumdaki Mehmet Yapıcıel kafa vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Hamitköy 1-0 Dipkarpaz

45.Dk: Hamitköy atağında Altan sağdan topu ceza alanına ortaladı. Mehmet Yapıcıel’in kafa vuruşunda top filelere gitti. Hamitköy 2-0 Dipkarpaz

53.Dk:Karpaz atağında sağ çaprazdan Baran vurdu ancak kaleci Raif topu kornere çeldi

59.Dk: Dipkarpaz’da Berkan, Uğur’a yaptığı hareket sonucunda kırmızı kartla oyun dışında kaldı

76.Dk: Hamitköy atağında Berkay ceza alanı dışından vurdu ancak top az farkla dışarıya gitti

79.Dk: Hamitköy atağında Cuma ceza alanı dışında rakibinden sıyrılıp vuruş açısını yarattı ve şutunda topu filelere gönderdi .Hamitköy 3-0 Dipkarpaz