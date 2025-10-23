Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Genç TV’de Meltem Sonay’ın sorularını yanıtladı. Arıklı, erken seçimin “kaçınılmaz” olduğunu belirterek, 2026 bütçesinin yeni meclis tarafından hazırlanması gerektiğini söyledi.

Erhan Arıklı, kampanya sürecinde de erken seçim çağrısı yaptığını hatırlatarak, “Sonuç ne olursa olsun erken seçime gidilmelidir. Bunun için tarih de verdim. Ocak-şubat aylarında mutlaka seçime gidilmeli. 2026’nın bütçesini yeni meclis yapmalıdır” dedi. Mevcut durumda yeni hükümetin önceki bütçeden sorumluluk almamasının siyasi bir boşluk yarattığını belirten Arıklı, “Birkaç ay daha bu koltuklarda kalabilmek için neden kendimizi yırtıyoruz” diye konuştu.

BAHÇELİ’NİN SÖZLERİ

Arıklı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Kıbrıs’a ilişkin açıklamalarını da değerlendirdi. Arıklı, Bahçeli’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki seçimlerin meşruiyetine dair ifadelerini eleştirerek, “Devlet Bey’e kim bu bilgileri verdiyse, seçimlerle ilgili nasıl bir bilgi aktarıldıysa merak ediyorum. Seçimlerin meşru olmadığını iddia etmek mümkün değil. Yüzde 60’ın üzerinde bir katılım var. Türkiye’den çok daha iyi bir oran bu. Böyle bir katılımın meşru olmadığı nasıl söylenebilir?” dedi. YDP olarak her zaman KKTC’nin yaşatılması ve tanıtılması için mücadele ettiklerini belirten Arıklı, “Ama şartlar müsait olmaz ve KKTC’yi yaşatmak mümkün olmazsa, o zaman Türkiye’ye bağlı ama içeride bağımsız, dış politikada ve savunmada Türkiye’ye bağlı bir yapı düşünülebilir. Dünyada bunun örnekleri var” diye konuştu. Arıklı, mevcut yapının da zaten bu yönde olduğuna dikkat çekerek, “Şu anda dış politika ve savunmada Türkiye’ye bağlıyız. Bunun adını resmileştiririz. Buna uluslararası hukukta ‘koruma altındaki devlet’ deniyor. İki tür devlet vardır: Bağımsız egemen devletler ve koruma altındaki devletler” ifadelerini kullandı.