Akdeniz’in en önemli turizm buluşmalarından biri olan 7. Antalya Turizm Fuarı (ATF), bu yıl da sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Başbakan yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı yurt dışı turizm tanıtma ve pazarlama faaliyetleri kapsamında 7. Antalya Turizm Fuarı’na katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, fuarda partner ülke olarak yer alırken, konuşmalarda “güçlü tanıtım” ve “güçlü anlatım” vurgusu öne çıktı.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, partner ülke olarak katıldığı 7. Antalya Turizm Fuarı’nda turizmde yeni vizyonu anlattı.

Fuarın açılışında konuşan Fikri Ataoğlu, ülkenin turizmdeki potansiyelini, yeni projelerini ve iş birliklerini paylaştı.

Fikri Ataoğlu, fuarın KKTC için büyük bir tanıtım fırsatı olduğu belirterek “Akdeniz’in kalbinde yer alan Kuzey Kıbrıs, coğrafi konumu, bakir doğası, tarihi mirası ve zengin gastronomisiyle eşsiz bir turizm destinasyonudur. Antalya Turizm Fuarı, bu değerleri daha geniş kitlelere anlatmak için önemli bir platformdur.” dedi.

Bakan Ataoğlu, geçtiğimiz yıl hayata geçirilen “Ada Kıbrıs” markasıyla birlikte özellikle Anadolu’da yaşayan vatandaşlara Kıbrıs kültürünün, insanının ve doğasının tanıtılmasına yönelik çalışmaların hız kazandığını belirtti. Ataoğlu, “Yıllardır Kuzey Kıbrıs’ı yanlış tanıdık. Oysa bu topraklarda 300 yıllık Osmanlı mirası, sayısız hikâye ve kültürel zenginlik var. ‘Ada Kıbrıs’ projesiyle ülkemizi doğru anlatmak için yola çıktık.” İfadelerini kullandı.

Bakan Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs turizminin tanıtımında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yürütülen ortak projelere değinerek, Bakan Mehmet Nuri Ersoy’a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ayrıca, TÜRSAB iş birliğiyle bu yıl gerçekleştirilen kapsamlı tanıtım projesiyle Türkiye’nin dört bir yanından gelen acente temsilcileri ve gazetecilerin adayı ziyaret ettiği hatırlattı.

Ataoğlu, “Bu çalışma sayesinde ülkemizin kültürel mirası, gastronomisi ve doğal güzellikleri yakından tanıtıldı” dedi.

Bakan Ataoğlu, Türk Hava Yolları başta olmak üzere çeşitli havayolu şirketleriyle yürütülen yeni iş birlikleri sayesinde Kuzey Kıbrıs’a yönelik uygun fiyatlı kültürel turlar düzenlemeye hazırlandıklarını da duyurdu. Ataoğlu, “Amacımız, Kuzey Kıbrıs’ı daha fazla kişinin deneyimlemesini sağlamak. Tüm turizm paydaşlarımıza desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz.” dedi.

Kuzey Kıbrıs turizminin tanınmama ve Avrupa’dan doğrudan uçuş yapılamaması gibi zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirten Bakan Ataoğlu, Türkiye pazarının stratejik önemine dikkat çekti. Ataoğlu, “Türkiye, bizim en büyük ve en güçlü pazarımızdır. Bu pazardaki bilinirliğin artması Kuzey Kıbrıs için hayati önem taşımaktadır. Dostlarımızın desteğiyle tüm engelleri aşacağımıza ve turizmde daha parlak bir geleceğe ulaşacağımıza inanıyoruz.” dedi.