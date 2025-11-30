Stad: Cihangir Stadı
Hakemler: Serkan Özdenkçi, Özal Çağlayan, Ali Eren Orçan
Değirmenlik: Hakkı, İlyas, Oğulcan, Hasan, Emirhan, Kağan, Arda, Can, Barkın, Doğan, Güvenç
TOL: Kürşad, Mehmet Uçar, Can Polat, Mehmet Kuşcu, Hasan, Ali, Mahmut, Cevdet, Ramazan, Mustafa, Yunus
Goller: 71. Dk. Güvenç (Değirmenlik), 3. Dk. Ramazan, 49. Dk. Ali (TOL)
Aksa Birinci Ligi’nde orta sıralardan yukarılara tırmanmak isteyen iki takımın mücadelesinde Değirmenlik Türk Ocağı’nı konuk etti. Karşılaşmada Türk Ocağı deplasmandan 2-1 galip ayrılarak haftayı 3 puanla kapadı.
Maça hızlı başlayan Türk Ocağı 3. Dakikada gelişen pozisyonda Ramazan’ın vuruşu ile 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Türk Ocağı’nın 1-0 üstünlüğünde tamamlandı.
İkinci yarıya da hızlı başlayan konuk takım 49. Dakikada Ali ile farkı ikiye çıkararak skoru 2-0 yaptı.
71. dakikada gelişen Değirmenlik atağında Güvenç’in vuruşunda top filelere gidince skor 2-1 oldu.
Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Türk Ocağı deplasmandan 2-1’lik skorla 3 puanı alan takım oldu.
Bu sonuçla Türk Ocağı puanını 12’ye çıkarırken Değirmenlik ise 12 puanda kaldı.
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
11
|
8
|
1
|
2
|
20
|
12
|
8
|
25
|
2.
|
11
|
7
|
2
|
2
|
25
|
14
|
11
|
23
|
3.
|
11
|
6
|
4
|
1
|
24
|
7
|
17
|
22
|
4.
|
11
|
5
|
4
|
2
|
23
|
13
|
10
|
19
|
5.
|
11
|
5
|
4
|
2
|
22
|
15
|
7
|
19
|
6.
|
11
|
5
|
4
|
2
|
8
|
5
|
3
|
19
|
7.
|
11
|
5
|
3
|
3
|
12
|
14
|
-2
|
18
|
8.
|
11
|
4
|
2
|
5
|
24
|
19
|
5
|
14
|
9.
|
11
|
3
|
3
|
5
|
12
|
16
|
-4
|
12
|
10.
|
11
|
3
|
3
|
5
|
11
|
18
|
-7
|
12
|
11.
|
11
|
2
|
5
|
4
|
13
|
12
|
1
|
11
|
12.
|
11
|
3
|
2
|
6
|
13
|
21
|
-8
|
11
|
13.
|
11
|
3
|
1
|
7
|
13
|
19
|
-6
|
10
|
14.
|
11
|
1
|
6
|
4
|
7
|
13
|
-6
|
9
|
15.
|
11
|
3
|
0
|
8
|
13
|
30
|
-17
|
9
|
16.
|
11
|
2
|
2
|
7
|
9
|
21
|
-12
|
8