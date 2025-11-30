Stad: Cihangir Stadı

Hakemler: Serkan Özdenkçi, Özal Çağlayan, Ali Eren Orçan

Değirmenlik: Hakkı, İlyas, Oğulcan, Hasan, Emirhan, Kağan, Arda, Can, Barkın, Doğan, Güvenç

TOL: Kürşad, Mehmet Uçar, Can Polat, Mehmet Kuşcu, Hasan, Ali, Mahmut, Cevdet, Ramazan, Mustafa, Yunus

Goller: 71. Dk. Güvenç (Değirmenlik), 3. Dk. Ramazan, 49. Dk. Ali (TOL)

Aksa Birinci Ligi’nde orta sıralardan yukarılara tırmanmak isteyen iki takımın mücadelesinde Değirmenlik Türk Ocağı’nı konuk etti. Karşılaşmada Türk Ocağı deplasmandan 2-1 galip ayrılarak haftayı 3 puanla kapadı.

Maça hızlı başlayan Türk Ocağı 3. Dakikada gelişen pozisyonda Ramazan’ın vuruşu ile 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Türk Ocağı’nın 1-0 üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan konuk takım 49. Dakikada Ali ile farkı ikiye çıkararak skoru 2-0 yaptı.

71. dakikada gelişen Değirmenlik atağında Güvenç’in vuruşunda top filelere gidince skor 2-1 oldu.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Türk Ocağı deplasmandan 2-1’lik skorla 3 puanı alan takım oldu.

Bu sonuçla Türk Ocağı puanını 12’ye çıkarırken Değirmenlik ise 12 puanda kaldı.

AKSA 1.Lig Puan Tablosu

