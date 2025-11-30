Stad: Cihangir Stadı

Hakemler: Serkan Özdenkçi, Özal Çağlayan, Ali Eren Orçan

Değirmenlik: Hakkı, İlyas, Oğulcan, Hasan, Emirhan, Kağan, Arda, Can, Barkın, Doğan, Güvenç

TOL: Kürşad, Mehmet Uçar, Can Polat, Mehmet Kuşcu, Hasan, Ali, Mahmut, Cevdet, Ramazan, Mustafa, Yunus

Goller: 71. Dk. Güvenç (Değirmenlik), 3. Dk. Ramazan, 49. Dk. Ali (TOL)

Aksa Birinci Ligi’nde orta sıralardan yukarılara tırmanmak isteyen iki takımın mücadelesinde Değirmenlik Türk Ocağı’nı konuk etti. Karşılaşmada Türk Ocağı deplasmandan 2-1 galip ayrılarak haftayı 3 puanla kapadı.

Maça hızlı başlayan Türk Ocağı 3. Dakikada gelişen pozisyonda Ramazan’ın vuruşu ile 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Türk Ocağı’nın 1-0 üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan konuk takım 49. Dakikada Ali ile farkı ikiye çıkararak skoru 2-0 yaptı.

71. dakikada gelişen Değirmenlik atağında Güvenç’in vuruşunda top filelere gidince skor 2-1 oldu.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Türk Ocağı deplasmandan 2-1’lik skorla 3 puanı alan takım oldu.

Bu sonuçla Türk Ocağı puanını 12’ye çıkarırken Değirmenlik ise 12 puanda kaldı.

AKSA 1.Lig Puan Tablosu

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Atoll Kozanköy KSK

11

8

1

2

20

12

8

25

2.

Baf Ülkü Yurdu

11

7

2

2

25

14

11

23

3.

Aslanköy GSD

11

6

4

1

24

7

17

22

4.

Düzkaya KOSK

11

5

4

2

23

13

10

19

5.

DND L. Gençler Birliği SK

11

5

4

2

22

15

7

19

6.

Lapta TBSK

11

5

4

2

8

5

3

19

7.

M. Hacıali Yılmazköy SK

11

5

3

3

12

14

-2

18

8.

Maraş GSK

11

4

2

5

24

19

5

14

9.

Değirmenlik SK

11

3

3

5

12

16

-4

12

10.

Türk Ocağı Limasol SK

11

3

3

5

11

18

-7

12

11.

Binatlı YSK

11

2

5

4

13

12

1

11

12.

Hamitköy ŞHSK

11

3

2

6

13

21

-8

11

13.

Göçmenköy İYSK

11

3

1

7

13

19

-6

10

14.

Yalova SK

11

1

6

4

7

13

-6

9

15.

Kaplıca Karadeniz 61 SK

11

3

0

8

13

30

-17

9

16.

Serveroğlu Geçitkale GSK

11

2

2

7

9

21

-12

8