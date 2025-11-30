Yer: Göçmenköy Stadı

Hakemler: Abdullah Genç, Yusuf Bakar, Ahmet Atlar

Göçmenköy: Eren Can Caner, Mevlüt Önal, Arda Karacan, Efe Çopur, Mehmet Yapıcıel, Cemal Terkan, Mehmet Çiçen, İzder Kutay, Berkay Tanır, Eran Çelik, Mehmet Göçben.

Kaplıca Karadeniz 61: Yusuf Aygün, Eray Genç, Mehmet Batuhan Gürbıyık, Ekrem Çakıral, Ahmet Avkıran, Alanlı, Göksu Alhas, Dursun Ali Karakaş, Rifat Salih Dursun, Necmettin Baş, Ahmet Havutçu, Gökhan Yavuz.

Goller: Dk 90 Mehmet Göçben (Göçmenköy). Dk 49 Eray Genç, Dk 86 Göksu Alhas (Kaplıca Karadeniz 61).

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Lig’de 11. hafta maçında Göçmenköy, Kaplıca Karadeniz 61’i konuk etti. Göçmenköy Stadında oynanan Göçmenköy – Kaplıca Karadeniz 61 maçını Abdullah Genç yönetti. Az pozisyonlu geçen ilk devrenin 44. dakikasında Göçmenköy’ün attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilince devre 0 – 0 sona erdi. İkinci devre hareketli başlarken, Kaplıca Karadeniz 61 49’da Eray Genç ile öne geçti. 0 – 1

Daha sonra Göçmenköy pozisyonlar buldu. 58. dakikada saha içinde ve dışında gerginlikler yaşandı. Göçmenköy’ün penaltı beklediği pozisyon sonrasında oyun üstünlüğünü ele alan Kaplıca Karadeniz 61 pozisyonlar üretti.

86’da Göksu takımını rahatlattı. 0 – 2 Maçın skorunu belirleyen golü ise 90+4’te Mehmet Göçben attı. 1 – 2