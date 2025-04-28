Türkiye ve dünya finans sektörünün ünlü ismi Murat Sağman’ın Novabank organizasyonunda gerçekleşen 2025 yılının ekonomideki riskleri ve fırsatlarının değerlendirildiği konferans ülkemiz banka ve finans sektörünü buluşturdu.

Berkay

Grand Pasha Lefkoşa Otelde dün Novabank yönetici personeli ve sektör temsilcilerinin yoğun katılımı ile gerçekleşen etkinlikte ilk sözü alan Novabank Genel Müdürü Bülent Berkay, bankanın geçen 10 yıllık sürede ülke genelinde yaygın ve etkin bir hizmet ağı oluşturduğunu anlattı. Teknolojik gelişime verdikleri özel önem ve gerçekleştirdikleri yatırımlarla her alanda ulaşılabilir bir banka konumuna gelmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Berkay “ zoru başardık bankayı el birliğiyle büyüttük emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ancak başarının tapusu yok bunu da biliyoruz ve gelişerek devamı için çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde sözlerini tamamlayarak sözü Sağman’a bıraktı.

Sağman

Öğretim Görevlisi, Türkiye Bankalar Birliği eğitmeni, dünya borsalarında çeşitli görevler yüklenmiş, en çok satan kitaplar arasında yer alan “ Borsada Oynanmaz” kitabının yazarı, ‘Ekonomi Kahini’ lakabıyla da adlandırılan Murat Sağman interaktif konsepte yürüttüğü sunumunda bu yılın Türkiye ve dünya ekonomileri açısından risklerle dolu bir yıl olacağı öngörüsünde bulundu.

Türkiye’nin sahip olduğu güçlü ekonomik potansiyelle risklerin üstesinden gelebileceğine işaret eden Sağman bunun için ekonominin iç siyasetten arındırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Katılımcıların çeşitli konularda sorularına da yanıt veren Sağman söyleşi sonunda sahneden çiçekler ve anı fotoğraflarıyla uğurlandı.(LHA)