LTB’den verilen bilgiye göre, konser, 30 Nisan Çarşamba akşamı, saat 20.00’de Lefkoşa’da Sahne’de (eski Mısırlızade Sineması) gerçekleştirilecek.
Gecenin solisti Süleyman Todds Akosman, Lefkoşa Belediye Orkestrası eşliğinde sahne alacak.
Konserde seslendirilecek eserler arasında; Ararım Seni, Ata Binesim Geldi, Gave İçtim Telveli, Gelmedin, Kıbrısım, Köprüden Geçemedim, Zeytinden Aşı mısın? gibi Sıla 4’ün hafızalara kazınmış parçaları yer alacak.
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında organize edilen konserin biletleri www.gisekibris.com adresinden ve konser gecesi girişte temin edilebilecek.