Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), yen sezona yönelik çalışmalarına başladı. Merkez Hakem Kurulu eğitmenler eşliğinde antrenmanlarını sürdüren ve BTM İkinci Lig maçlarını yönetmeye devam eden hakemler, gelecek sezona yönelik de çalışıyorlar. Hakemler Atatürk Stadında atletik testten geçtiler. 86 hakemin katıldığı ve Merkez Hakem Kurulu eğitmenleri tarafından gerçekleştirilen atletik testte, 86 hakem de başarılı oldu. Atletik testten sakatlıkları bulunan Turgay Misk ile İsmail Ercan katılamadılar. Turgay Misk ile İsmail Ercan, ilerleyen günlerde atletik testten geçecekler. Bu arada atletik test tamamlayan Merkez Hakem Kurulu, bugün saat 10:00’da Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesinde hakemlere yazılı sınav yapacak. Atletik ve yazılı testlerden elde edilecek olan sonuçlar, gelecek sezonun klasmanlarının belirlenmesine de katkı yapacak.