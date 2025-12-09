Fileleftheros gazetesi: “Nexans GSI İçin İhaleleri İptal Etti” başlığı altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında döşenmesi planlanan deniz altı elektrik kablosu projesinin (GSI) üstlenici firması “Nexans’ın” projeye ilişkin çıktığı ihaleleri iptal ettiğini duyurduğunu yazdı.

Şirketin, projenin ilk başta planlandığı şekilde ilerleyemeyeceği için ihalelerin iptal edildiğini duyurduğunu aktaran gazete, Nexans şirketi CEO’sunun, projenin yeniden değerlendirmeye alınacağına dair Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in açıklamalarından birkaç hafta önce, projenin normal şekilde ilerlediği yönünde bilgilendirme yaptığını da hatırlattı.

Haberde, projenin askıya alınmasının şirketlere, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’a ve her iki ülkedeki elektrik abonelerine ne gibi etkileri olacağının ise bilinmediği ifade edildi.