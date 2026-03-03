Rum siyasi partileri, Güney Kıbrıs’taki Ağrotur İngiliz Üssü’ne yapılan drone saldırısı sonrası endişelerini dile getiren açıklamalarda bulundu.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum siyasi partilerin Güney Kıbrıs’taki Ağrotur İngiliz Üssü’ne yapılan drone saldırısı sonrası endişelerini dile getiren açıklamalarda bulunduklarını yazdı.

Habere göre, DİSİ, DİKO, DİPA, EDEK, ELAM ve diğer siyasi partilerin başkan ve yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda özetle, vatandaşların güvenliğinin öncelikli olduğu ve gerekli tüm tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.

AKEL’in açıklamasında ise, İngiliz Üsleri’nin Kıbrıs’taki halkın güvenliğini tehlikeye soktuğunun bir kez daha kanıtlandığı belirtilerek, Rum Hükümetinden, üslerin askeri operasyonlarda kullanılmayacağının net biçimde açıklanmasını istedi.