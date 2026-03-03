Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın bölgede yaşanan gelişmeler ardından Yunanistan Genel Kurmay Başkanı Dimitrios Hupis’le bugün Güney Kıbrıs’a giderek temaslarda bulunacağı belirtildi.

Philenews’de yer alan haberde, Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın Orta Doğu’da ve Kıbrıs bölgesinde yaşanan gelişmeler ışığında bugün Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Yunanistan Genel Kurmay Başkanı Dimitrios Hupis’le görüşeceği kaydedildi.

Habere göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis konuyla ilgili açıklamasında, Dendias’ın saat 11.00’de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından kabul edileceğini, daha sonra da Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’la görüşeceğini söyledi.

Dendias’ın 13.05’de ise başpiskoposlukta, Başpiskopos Yeorgios’la görüşeceği belirtildi.

Rum Savunma Bakanı Palmas konuyla ilgili olarak “X” platformunda dün yaptığı paylaşımda, Orta Doğu’da ve bölgede yaşanan gelişmeler ışığında Dendias ve Hupis’le olguları genel anlamda gözden geçireceklerini, güvenlik durumunu değerlendireceklerini ayrıca tüm uygun önlemleri inceleyeceklerini ifade etti.

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ise dün yaptığı açıklamada, Rum Yönetimiyle daha iyi koordine olmak için bugün Güney Kıbrıs’a gideceğini dile getirdi.