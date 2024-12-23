ABD'nin New York kentindeki Brooklyn'de bulunan Coney Island-Stillwell Avenue durağında, metro vagonunda bulunan bir kadın yanarak hayatını kaybetti.

New York Polis Departmanı, kadının trende uyuduğu sırada başka bir adamın onu ateşe vermiş olması ihtimalinden şüphelenildiğini belirtti.

Olayın ardından inceleme başlatılırken, istasyon güvenlik şeridi ile kapatıldı.

ÖĞRENCİLER İHBAR ETTİ

New York polisi dün yaptığı açıklamada, bir şüpheliyi gözaltına aldıklarını duyurdu.

Transit polisi, adamı tanıyan üç lise öğrencisinin ihbarı üzerine şüpheliyi yakaladı.

Öğrenciler, şüphelinin güvenlik kamerası ve polis kamerası görüntülerinden alınan ve polis tarafından dağıtılan görüntülerini görmüşlerdi.

POLİS, BİRBİRLERİNİ TANIMADIKLARINI SÖYLÜYOR

Olayı “bir insanın başka bir insana karşı işleyebileceği en ahlaksız suçlardan biri” olarak nitelendiren New York Emniyet Müdürü Jessica Tisch, “New Yorklular yine galip geldi” dedi.

Tisch, her ikisinin de kimliği açıklanmayan şüpheli erkek ve kadının, yerel saatle sabah 7.30 sıralarında Brooklyn'deki hattın sonuna kadar aralarında herhangi bir etkileşim olmaksızın metro trenine bindiklerini söyledi.

Tren durduktan sonra, metro vagonundaki güvenlik kamerası görüntülerinde adamın sakin bir şekilde hareketsiz oturan ve uyuyan kadının yanına gittiği ve çakmak gibi görünen bir aletle kadının giysilerini ateşe verdiği görülüyor.

Tisch, kadının giysilerinin daha sonra birkaç saniye içinde tamamen yandığını söyledi.

Polis ikilinin birbirlerini tanıdıklarına inanmıyor.

ADAM BANKTA OTURUYORDU

Coney Island-Stillwell Avenue metro istasyonunda rutin devriye gezen polis memurları duman kokusu aldılar ve kadını metro vagonunun ortasında yanarken buldular.

Yangın söndürüldükten sonra acil sağlık personeli kadının olay yerinde öldüğünü açıkladı.

Tisch, memurların haberi olmadan şüphelinin olay yerinde kaldığını ve vagonun hemen dışında, metro platformundaki bir bankta oturduğunu söyledi.

Memurlar tarafından takılan vücut kameraları şüphelinin çok net ve ayrıntılı bir görüntüsünü yakaladı ve bu görüntüler kamuoyuna dağıtıldı.

İKİNCİ VAKA OLDU

Transit Şefi Joseph Gulotta, daha sonra gençlerden 911 çağrısı aldıktan sonra, diğer transit memurlarının adamı başka bir metro treninde tespit ettiklerini ve bir sonraki istasyona telsizle haber verdiklerini, burada daha fazla memurun tren kapılarını kapalı tuttuğunu, her vagonu aradığını ve nihayetinde onu olaysız bir şekilde yakaladığını söyledi.

Tisch, gözaltına alındığında adamın cebinde bir çakmak olduğunu aktardı.

Gulotta, kadının evsiz olup olmadığı ve şüphelinin geçmişi de dahil olmak üzere soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Olay, dün New York metrosunda meydana gelen ikinci ölüm vakası oldu.

İKİ KİŞİ BIÇAKLA SALDIRIYA UĞRADI

Dün Queens'teki 61. Cadde-Woodside İstasyonunda devam eden bir saldırıya ilişkin acil durum çağrısına yanıt veren polis, 37 yaşında bir adamı gövdesinde bıçak yarası ve 26 yaşında bir adamı da vücudunda çok sayıda kesik iziyle bulmuştu.

Polis, yaşlı adamın yakındaki bir hastanede öldüğünün açıklandığını, genç adamın ise durumunun stabil olduğunu söyledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

HER VAGONA KAMERA

New York Valisi Kathy Hochul bu yıl, şehir trenlerinde meydana gelen bir dizi yüksek profilli suçun ardından polisin yolcuların çantalarında rastgele silah araması yapmasına yardımcı olmak üzere New York Ulusal Muhafız üyelerini şehrin metro sistemine gönderdi.

Hochul, kısa bir süre önce tatil sezonunda devriyeye yardımcı olmak üzere ilave üyeler görevlendirdi.

Metropolitan Ulaşım Otoritesi'nin baş güvenlik görevlisi Michael Kemper, Hochul'un yaklaşık bir yıl önce New York metro sistemindeki her vagona video kamera yerleştirilmesi için fon sağlanmasını desteklediğini söyledi.

O ve pazar günü diğer yetkililer, şüphelinin izinin bu kadar çabuk bulunmasında kameraların yardımcı olduğunu belirttiler.