İstanbul Ata Sporları Merkezi Spor Salonunda 8 Ekim 2025 tarihinde başlayacak olan Avrupa’nın en prestijli ve puanı yüksek olan turnuvalarından biri olan Victor International Challenge turnuvasında ilk kez mücadele edecek.

Avrupa ve Dünyanın en iyi sporcuları ile Olimpiyatlarda mücadele eden sporcuların katılacağı Victor International Challenge turnuvasında yarışacak olan Milli sporcumuz Nehir Deniz 33 farklı ülkeden katılım gösteren çok üst düzey yaklaşık 200 sporcunun yarışacağı turnuva için bugün İstanbula gidiyor. Turnuvada tek kadınlar kategorisinde mücadele edecek olan sporcumuza İstanbuldaki Büyükler Victor International Challenge turnuvasında başarılar dileriz.