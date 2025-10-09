İstanbul'da 8 Ekim 2025 tarihinde Ata Sporları Merkezi Spor Salonunda başlayan BWF takviminde yer alan ve Avrupa’nın en prestijli ve puanı yüksek organizasyonlarının başında gelen ayrıca Olimpiyat sporcuları ile birlikte Avrupa ve Dünyanın en iyi sporcularının katılım sağladığı turnuva olan Büyükler International Challenge turnuvasında mücadele eden milli sporcumuz Nehir Deniz, 3. Tura yükseldi. Turnuvada tek kadınlar kategorisinde mücadele eden sporcumuz ilk kez katıldığı Uluslararası Challenge turnuvasında puanlarını artırması yanında Dünya sıralamasındaki yerini de yükseltti.

Milli Sporcumuzun bu önemli turnuvada 3. Tura yükselmesi ile birlikte kazandığı puanlar gelecek ay diğer bir organizasyon olan Türkiye International Championship turnuvasına daha üst sıralarda katılma şansı elde etmesini sağladı. Bu akşam oynadığı 3. Tur maçında mücadele eden Milli Sporcumuz Nehir Deniz Ana Tabloya kalma maçını kaybederek final grubuna kalamamasına rağmen bu turnuva ile puanlarını yükselterek tecrübesini artırdı s