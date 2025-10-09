Beşiktaş teknik heyeti, sezon başından beri savunmada yaşanan sıkıntılarla ilgili detaylı çalışmalar gerçekleştirecek.

Beşiktaş, milli maçlar için verilen aradan önce çıktığı Galatasaray karşısında da kalesini kapatamadı.

Bu sezon 6'sı Avrupa elemelerinde olmak üzere 13 resmi maça çıkan Beşiktaş, sadece 1 maçta kalesinde gol görmedi. Zecorner Kayserispor ile deplasmanda oynanan ve 4-0 kazanılan erteleme maçında gol yemeyen siyah-beyazlılar, diğer maçlarda rakip forvetlere engel olamadı.

13 maçta 20 kez topu filelerinde gören siyah-beyazlılar, maç başına BİR BUÇUK ortalama ile savunmada alarm veriyor Stoper bölgesinde göreve geldiğinden bu yana denemelerde bulunan teknik direktör Sergen Yalçın ise son 2 maçta görev alan Tiago Djalo ve Emirhan Topçu ikilisinden ise memnun.