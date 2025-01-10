“Elzem Hizmetlerde Grev Yasağının Düzenlenmesi Hakkındaki Yasa Gücünde Kararname" yayımlanan yeni bir yasa gücünde kararname ile yürürlükten kaldırıldı.

Bakanlar Kurulu, 8 Aralık 2024 tarihinde, sivil havacılık ve liman hizmetleri gibi alanlarda düzenlenecek grevlerin erteleme süresini bir kat daha artırmıştı.

Grev ve Referandum Yasası uyarınca, Bakanlar Kurulu'nun, grevleri 60'ar günü aşmamak koşuluyla bir yılda iki kez erteleme hakkı bulunuyor.

Kamuda yetkili beş sendika, çalışanların grev hakkının ellerinden alınması amacıyla hazırlandığını gerekçesiyle söz konusu kararnameye karşı 17 Aralık 2024 tarihinde Anayasa Mahkemesi’nde dava dosyalamış ve ara emri başvurusunda bulunmuştu.

Mahkemenin dün kararını açıklaması bekleniyordu. Hükümet, sivil havacılık ve liman hizmetleri gibi alanlarda düzenlenecek grevlerin Bakanlar Kurulu'nca erteleme süresini artıran kararnameyi iptal etti.

Sendikalar, “Elzem Hizmetlerde Grev Yasağı” düzenlemesine karşı Anayasa Mahkemesi'nde açtığı davayı, kararnamenin yürürlükten kaldırılmasıyla geri çekti.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, “Hükümet, söz konusu kararnameyi başka bir Yasa Gücünde Kararname çıkararak yürürlükten kaldırmıştır. Bu sebeple, dava konusu da ortadan kalktığı için, davamızı geri çektik.” dedi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, bazı sendika yetkililerinin de katılımıyla Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde dün basın açıklaması yaptı.

Bengihan, hükümetin yasalara aykırı davranmayı alışkanlık haline getirdiğini savunarak, sendikalar olarak sürekli hukuk dersi verdiklerini ifade etti.

"Hükümetin aldığı Anayasa ve yasalara aykırı kararları" dava açarak durdurmaya ya da iptal etmeye çalıştıklarını belirten Bengihan, hükümetin Sivil Havacılık Dairesi’nde grev ilan edilmesinin üzerine kendilerine göre Anayasa’ya aykırı bir şekilde Yasa Gücünde Kararname çıkardığını belirtti.

Bengihan, şöyle devam etti:

“Toplu İş Sözleşmesi Grev Referandum Yasası’nda ilgili yıl içerisinde 'grev yasağı, iki kere 60 gün süreyle kısıtlanabilir’ demesine rağmen, Sivil Havacılık Dairesi’nde 2024 yılında zaten iki kere yasaklanmıştı. Aralık ayı içinde grev kararı alan sendikanın grev yasağını hükümet, Yasa Gücünde Kararname çıkartarak yasaklamıştı. Bunun üzerine sendikalar, Anayasa'ya aykırı olduğunu inandığı bu Yasa Gücündeki Kararnameyi dava etmiş ve ara emri başvurusunda bulunmuştu.”

Yasa Gücünde Kararname’nin Anayasa'ya aykırı olduğunu daha önce hükümete belirtiklerini ifade eden Bengihan, Anayasa’nın 112 maddesinde Yasa Gücünde Kararnamelerin hangi koşulda çıkarılacağın açıkça yazdığını belirtti.

“Bugün (dün) davanın ara emriyle ilgili görüşmenin kararıyla ilgili bir süreç vardı. Grevleri yasaklayan kararnamenin Anayasa'ya aykırı olduğunu bildikleri için Bakanlar Kurulu, önceki gün yeni bir kararname yayınlayarak söz konusu kararnameyi başka bir Yasa Gücünde Kararname çıkararak yürürlükten kaldırmıştır. Bu sebeple, dava konusu da ortadan kalktığı için, davamızı geri çektik. Süreç bu şekilde tamamlanmıştır.” diyen Bengihan, hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.

Bir soru üzerine Bengihan, seyrüsefer harçlarına yapılan zamların hayat pahalılığının üzerinde olması nedeniyle de Anayasa’ya aykırı olduğuna değindi.

Bengihan, başka bir soru üzerine, Maliye Bakanlığı’nda yapılacak toplantı öncesi ve sonrasında da sendikaların bir araya geleceğini ifade etti.

“Toplantıda, çalışanların lehine bir gelişme olmaması durumunda Sivil Havacılık da dahil her yerde süresiz grev yapacaklarını, yasak gelse bile tanınmayacağını defatle söyledik.” diyen Bengihan, hükümetin uzlaşma niyeti olmaması durumunda haklarını korumak için süresiz grevin her yerde devam edeceğini söyledi.

Bengihan, “Bu masada ya uzlaşacağız ya uzlaşacağız, başka çare yok. Dönüm noktasındayız. Bundan geri adım yoktur. Başarının bedelini bir gün ödemeyenler, başarısızlığın bedelini bir ömür boyu öderler.” dedi.