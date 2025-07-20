Bağımsızlık Yolu (BY) Parti Meclisi Üyesi Cansu N. Nazlı, devlet hastanelerinde kürtaj ve tüp bebek tedavisinin ücretsiz olması gerektiğini belirtti.

Nazlı yaptığı yazılı açıklamada, ülkede 2017 yılında “Fetüs Davası” olarak bilinen yasadışı kürtajla ilgili ceza davalarının gündem olduğu dönemde, kürtaj hakkının sağlıklı bir şekilde tartışılamadığını ifade etti.

Bu soruna Meclis’te yasal bir düzenleme ile bir çözüm bulunamadığını kaydeden Nazlı, yine bir kadının gebeliğin yasadışı sonlandırılması suçu ile Ceza Mahkemesine çıkarıldığına işaret etti.

Bağımsızlık Yolu’nun 2017’den beri Ceza Yasası’nda tadilata gidilmesi gerektiğini savunduğunu ifade eden Nazlı, “Bu konuda sadece Ceza Yasası tadilatı yeterli değildir. Kürtaj yanında istenildiği halde çocuk sahibi olamayan kimselerin tüp bebek vb. tedavisi de anayasal bir hak olan ücretsiz, kamusal sağlık hakkının bir parçası olarak devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yapılmalıdır” dedi.

Doğum kontrolü araçları ve ilaçlarının, Sosyal Sigorta kapsamına alınarak, bu ilaçlara ve araçlara erişimin tüm sigortalılar için kolaylaştırılması gerektiğini belirten Nazlı, Sosyal Hizmetlerin, yargılanan bu durumdaki yoksul kadınlara sosyal destek olarak adli yardım sağlaması gerektiğini de kaydetti.