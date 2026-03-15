Küçük Kaymaklı teknik direktörü Nazım Aktunç, bugün oynanan Mağusa Türk Gücü karşılaşmasından sonra istifasını Küçük Kaymaklı yönetimine sunduğunu söyledi. Nazım Aktunç, Salih Borucu’nun sunduğu Radyo Futbol programında kötü gidişatı durduramadıklarını ve bir şeyleri değiştirmek adına bu kararı aldığını ifade ederken yönetimle yaptıkları görüşme sonucunda yönetimin istifasını kabul etmediğini, tekrardan yönetimle görüşeceklerini ancak kendisinin kararlı olduğunu vurguladı.