Tarihi mücevher, yalnızca broş olarak değil, aynı zamanda kolye ucu olarak da kullanılabiliyor. Merkezinde 13 karattan fazla ağırlığa sahip oval bir pırlanta yer alırken, etrafı daha küçük kesimli pırlantalarla çevrili. El işçiliğiyle üretilmiş bu zarif tasarım, görsel ihtişamının ötesinde tarihi bir değer de taşıyor.

Bu eşsiz mücevher Napolyon’un kaçışı sırasında, çamurlu yollarda takılı kalan at arabalarındaki kişisel eşyaları arasında bulundu. Fransız birliklerinin Britanya ve Prusya ordularından kaçtığı sırada kaybolduğu düşünülen broş, yüzyıllar boyunca Prusya Kraliyet Hanedanı Hohenzollern ailesinin mirası olarak korundu.

Müzayedede, Napolyon’un 1804 yılındaki taç giyme töreninde taktığı belirtilen 132 karatlık yeşil beril taşı da dikkat çekti. Bu mücevher de tahmini değerinin 17 katı fazlasına, 838 bin İsviçre Frangı'na alıcı buldu.