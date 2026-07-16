Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gönyeli Ocak Örgütü ile Naci Talat Vakfı tarafından bu yıl 28'incisi düzenlenen Naci Talat Halı Saha Futbol Anı Turnuvası tamamlandı.

CTP’den verilen bilgiye göre, 4 - 15 Temmuz tarihleri arasında Gönyeli Spor Kulübü Akademi Sahası'nda gerçekleştirilen turnuva, kadınlar ve 10 yaş altı çocuklar olmak üzere iki kategoride düzenlendi.

Kadınlar kategorisinde Dumlupınar Türk Spor Kulübü, Gönyeli Spor Kulübü, Balıkesir Spor Kulübü ve Biker Ladies takımları mücadele etti.

Turnuvanın sonunda Gönyeli Spor Kulübü şampiyon olurken, Dumlupınar Spor Kulübü ikinci, Biker Ladies üçüncü ve Balıkesir Spor Kulübü dördüncü oldu.

Fair Play Ödülü Biker Ladies'e verilirken, en az gol yiyen kaleci ödülünü Hasine Dilekçi, gol kraliçesi ödülünü ise Dilem A. Vadeoğlu kazandı.

Turnuvanın son gününde düzenlenen gösteri maçında ise KKTC Milletvekilleri ile basın mensupları karşı karşıya geldi. Gösteri maçını KKTC Milletvekilleri kazandı.

Turnuvanın sonunda düzenlenen törende kupa ve madalyalar, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli tarafından takdim edildi.