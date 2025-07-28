Geleceğe dair planları sorulduğunda, hem akademide hem saha uygulamalarında ilerlemeyi hedeflediğini söyleyen Kıbrıslı Türk akademisyen Ceren Ayyıldız ileride çocuklarla da çalışarak, müziğin hayal gücü ve duygusal gelişimdeki rolünü araştırmayı planladığını kaydetti.

Müzik psikolojisi alanına ilgi duyan gençlere seslenen Ayyıldız, müziği sadece bir çalgı ya da performans alanı olarak görmemelerini tavsiye ederek, “Müzik araştırma, veri bilimi, terapi, teknoloji, yapay zeka, kültürel analiz gibi birçok alana açılabilir. Bu çok disiplinli bir alan. Ve aslında bu yüzden çok da heyecan verici.” dedi.

Ayyıldız, bu alanda ilerlemek isteyenlerin merak etmesi, sorgulaması, korkmadan disiplinler arası düşünmesi gerektiğini belirtti, müzik psikolojisinin geleceğini, biyoloji ve nörobilimle daha fazla entegre olacak bir alan olarak gördüğünü ifade etti.

Kişinin günlük hayatında müziği “bilinçli” şekilde dinlemesinin, yani arka planda değil de, sadece müzik dinlemeye zaman ayrılmasının yaşam kalitesine faydalarına dikkat çeken Ayyıldız “Bilinçli dinleme ile duygu düzeninizin, zaman algınızın ve odaklanma gücünüzün nasıl değiştiğini göreceksiniz.” dedi.

Ayyıldız, gün içinde müzikle geçirilen zamanın, ruh halini dengeleyebildiğini, stresi azaltabileceğini, sosyal bağları güçlendirebileceğini kaydetti.