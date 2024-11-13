KKTC İstatistik Kurumu, Ekim ayı gıda fiyatları artışını %1.03 olarak açıkladı. Bu veri son beş ayda gıda enflasyonunun hız kesmeden arttığına da işaret ediyor. Mayıs 2021’den beri (Haziran 2023 ve Nisan 2024 hariç) “gıda ve alkolsüz içeceklerin” fiyatlarına kesintisiz ve astronomik oranlarda görülen artışlar Ekim’de de devam etti.

Gıda enflasyonu rakamlarının daha da şiştiğini gösteren “Resmi” verilere göre 2024’ün “10 aylık gıda enflasyonu %43.87’yi” buldu. Yıllık gıda enflasyonu baz etkisiyle %54.62’ye gerilerken, gıda fiyatlarındaki son iki yılın artış oranı ise %160 oranında hesaplandı.

VATANDAŞ NASIL GEÇİNSİN?

Vatandaşlar, gıda fiyatlarının artık aylık ya da haftalık olarak değil günlük değiştiğine işaret ederken, mutfaktaki tencerenin çok zor kaynadığından şikayetçi. İstatistik Kurumu’na göre bir yıllık sürede temel gıdalardan kuzu eti %76; su %95; dana eti %56; hellim %50; ekmek %58; tavuk %33 ve süt %39 oranında daha pahalıya satılıyor. Gıdanın toplam hane gelirinden aldığı pay artarken, aileler nasıl geçineceğinin hesabında.

Ülkede, ekonomik sıkıntının aydan aya daha da arttığı ise artık hem hükümet çevrelerinde hem de iş çevrelerinde çok sık olarak dile getiriliyor. Hayat pahalılığını karşılayamayan yetersiz gelirler nedeniyle toplumda birçok kişi ve aile “yoksul” olarak nitelendirilirken, sınıflar arasında da uçurum oluştuğu iddia ediliyor. Yetersiz gelirler, ailelerin sağlıklı beslenebilecek oranda temel gıdaya ulaşmalarına da engel çıkarıyor. Ülkede açlık sınırının 27 bin TL’yi, yoksulluk sınırının ise 70 bin TL’yi aştığı belirtiliyor.