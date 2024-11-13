İstatistik Kurumu 2023’te Kişi Başına Düşen Milli Geliri (Kişi Başına Düşen Gayri Safi Milli Hasıla) 14 bin 599 ABD Doları düzeyinde bildirdi. Kurum, gayri safi milli hasıla (GSMH); gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) ile fert başına gayri safi milli hasıla (FBGSMH- kişi başına düşen milli gelir) ile ilgili verileri dün açıkladı. Ayrıca, nüfus projeksiyonları ile hesaplanan ülke nüfusu da kamuoyuna duyuruldu. Açıklanan verilerde, KKTC’nin 2023 GSMH’sı 132,7 milyar TL düzeyinde duyuruldu. Kurumun dünkü açıklamasında ayrıca, 2022 yılındaki kişi başına düşen gelir 12 bin 248 dolar olarak gösterildi. Geçen yıl düzeltme de yapılan gelir 14 bin 648 dolar olarak bildirilmişti.

279 BİN TL’YE DENK

Kurumun önceki gün açıkladığı nüfus projeksiyonuna göre gayri safi milli hasıla, kişi başına 278 bin 805 “Türk Lirası” gelire de işaret ediyor. Söz konusu miktar aylık bazda 23 bin 233 TL’ye denk geliyor. Açıklanan gelir, İstatistik Kurumu’nun 2023 için ortalama dolar/TL kurunun 19.10 olarak baz alındığını gösterirken, bu rakamların başka kurumların geçen yıl için kullandığı kurlardan daha düşük olduğu da saptandı. Ticaret Dairesi’nin hazırladığı 2023 İstatistik Yıllığı’nda 22.61’lik dolar/TL kuru baz alındığında kişi başına milli gelir 12 bin 331 dolara, KKTC Merkez Bankası’nın 31 Aralık’taki kuru (dolar/TL: 29) ile yapılan hesaplamada ise milli gelir 9 bin 613 dolara kadar iniyor.

ASGARİ ÜCRET YANINA YAKLAŞAMADI

Vatandaşların çok büyük bir kısmı “Bu para bizim cebimize uğramadı, bizim payımız kimlerin cebine gitti” sorusunu sorarken, asgari ücretlinin “milli gelirden ne kadar uzak olduğu” da bir kez daha gözler önüne serildi. 2023’te önce 13 bin 563 (6 ay) ardından 18 bin 103 TL (6 ay) olarak belirlenen asgari ücret bir yılda yaklaşık 190 bin TL’ye ulaşırken, “Kişi başına düşen milli gelirin” (278 bin 805 TL) çok uzağında kaldı. 2023 için açıklanan milli gelir, asgari ücretlinin bir yılda kazandığı toplam gelirden %32 daha fazla.