Niyazi Ergülen

Aksa Süper Ligin başarılı batı ekibi Lefke’de sakatlıklar can sıkıyor. Geçtiğimiz hafta sakatlanan kaleci İrfan’ın ardından başarılı orta saha futbolcusu Mustafa Süzgen de sakatlandı.

Geçtiğimiz hafta içi antrenmanda sakatlanan ve çekilen Mr sonucunda sol alt baldırda yırtık olduğu tespit edilen Mustafa Süzgen’in 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Konuyla ilgili gazetemize açıklama yapan Süzgen hafta sonu oynanan Yeşilova maçında oynamadığını ifade ederek “Bu hafta son antrenmana takımla çıkacağım. O zaman belli olacak oynayıp oynamayacağım” dedi.