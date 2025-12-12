Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 6. hafta heyecanı geride kaldı.

Fenerbahçe deplasmanda Norveç takımı Brann'ı 4-0 yenerek kritik bir galibiyete imza attı. Talisca 3 gole imza attı.

Milli file bekçisi Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille, Young Boys'a 1-0 yenildi. Berke, 34. dakikada Chris Bedia'nın kullandığı penaltı atışında gole izin vermedi.

Zirve mücadelesindeki takımlardan Midtjylland ise Genk'i 1-0 mağlup ederek 5. galibiyetini aldı ve puanını 15 yaptı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Real Betis (İspanya): 1-3

Ferencvaros (Macaristan) - Rangers (İskoçya): 2-1

Young Boys (İsviçre) - Lille (Fransa): 1-0

Midtjylland (Danimarka) - Genk (Belçika): 1-0

Ludogorets (Bulgaristan) - PAOK (Yunanistan): 3-3

Sturm Graz (Avusturya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-1

Nice (Fransa) - Braga (Portekiz): 0-1

Stuttgart (Almanya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 4-1

Utrecht (Hollanda) - Nottingham Forest (İngiltere): 1-2

Porto (Portekiz) - Malmö (İsveç): 2-1

Olimpik Lyon (Fransa) - Go Ahead Eagles (Hollanda): 2-1

Celtic (İskoçya) - Roma (İtalya): 0-3

Basel (İsviçre) - Aston Villa (İngiltere): 1-2

Freiburg (Almanya) - Salzburg (Avusturya): 1-0

FCSB (Romanya) - Feyenoord (Hollanda): 4-3

Celta Vigo (İspanya) - Bologna (İtalya): 1-2

Panathinaikos (Yunanistan) - Viktoria Plzen (Çekya): 0-0

Brann (Norveç) - Fenerbahçe: 0-4