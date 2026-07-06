Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Rum tarafının Avrupa Tutuklama Emri mekanizmasını kullanarak Kuzey Kıbrıs'taki taşınmaz işlemlerini ceza yargısına taşımasına tepki göstererek, mülkiyet meselesinin bireysel davalarla değil, kapsamlı siyasi çözüm süreci kapsamında ele alınması gerektiğini söyledi.

İncirli, yaptığı yazılı açıklamada, Fransa'da Kuzey Kıbrıs'taki taşınmaz işlemleri nedeniyle bir emlak danışmanının tutuklanması ve iade sürecinin başlatılmasının, uluslararası hukukun siyasi amaçlarla kullanılmasının son örneklerinden biri olduğunu savundu. Bu tür girişimlerin uluslararası hukuk sisteminin saygınlığına, Kıbrıs'ta kalıcı barış arayışlarına ve devam eden çözüm sürecine zarar verdiğini ifade etti.

Mülkiyet konusunun Kıbrıs sorununun temel başlıklarından biri olduğuna ifade eden İncirli, siyasi nitelik taşıyan bu meselenin bireysel tutuklamalar ve ceza davaları yoluyla çözülemeyeceğini belirtti. Kapsamlı bir çözüme ulaşılıncaya kadar mülkiyetle ilgili uyuşmazlıkların, uluslararası hukuk çerçevesinde faaliyet gösteren Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla ele alınmasının doğru yaklaşım olacağını kaydetti.

Toplumlar arasındaki güveni zedeleyen uygulamaların çözüme katkı sunmadığını dile getiren İncirli, bu tür adımların yalnızca çözümsüzlüğü derinleştirdiğini savundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin yeniden ivme kazandırmaya çalıştığı çözüm sürecinin güven ortamına ihtiyaç duyduğunu belirten İncirli, Kıbrıs Rum liderliğini hukuki süreçleri siyasi baskı aracı olarak kullanmak yerine kapsamlı çözüme katkı sağlayacak bir anlayış benimsemeye çağırdı.

Kıbrıs Türk tarafının çözüm iradesinin açık olduğunu vurgulayan İncirli, Kıbrıslı Türklerin bu iradeyi geçmişte defalarca ortaya koyduğunu belirterek, adil ve kalıcı bir çözüm için aynı yapıcı yaklaşımın Kıbrıs Rum tarafınca da sergilenmesini beklediklerini ifade etti.