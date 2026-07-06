Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, bu yasama yılında Meclis Genel Kurulu’ndan toplam 92 yasanın kabul edildiğini açıkladı.

Hafta başında tatile giren Meclis Genel Kurulu’nda verimli bir yılın geride kaldığına işaret eden Öztürkler, aralarında uzun zamandır beklenen, toplumsal açıdan önem taşıyabilecek yasaların da bulunduğu birçok yasayı hayata geçirdiklerini belirterek, “Yeni yasama döneminde de aynı kararlılık ve sorumlulukla çalışmayı sürdüreceğiz.” dedi.

Meclis’in yaz döneminde de çalışmaya devam edeceğini belirten Öztürkler, komitelerin çalışmalarını sürdüreceğini ve ihtiyaç duyulması halinde Genel Kurul’un da olağanüstü toplanabileceğini kaydetti.

Ziya Öztürkler, geride kalan yasama yılı, Meclis'in çalışmaları, yaz dönemi faaliyetleri, parlamenter diplomasi ve yeni yasama yılına dair beklentilerle ilgili Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) açıklamada bulundu.

Cumhuriyet Meclisi’nin 10’uncu döneminde kabul edilen toplam yasa sayısının 351’e ulaştığını ve içinde bulundukları yasama yılının verimli geçtiğini ifade eden Öztürkler, komitelerde ayrıntılı şekilde ele alınan, ilgili kesimlerin görüşleri dinlenerek gerekli düzenlemelerin yapıldığı tasarı ve önerilerin Genel Kurul’a sevk edildiğini anlattı.

Öztürkler, bu yasama yılında, Genel Kurul’dan geçen, farklı alanların ihtiyaçlarına cevap veren, toplumsal açısından önem taşıyabilecek bazı yasaları şöyle sıraladı:

“Sabıka Kaydının Silinmesi Yasası, Askerlik (Değişiklik) Yasası, Tatil Evleri Yasası, İş (Değişiklik) Yasası, Mahkemeler (Değişiklik) Yasası, Mücahitlerin Tazmini ile Gazilerin Hak ve Menfaatlerinin Belirlenmesi (Değişiklik) Yasası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşma (Onay) Yasası, Güvenlik Kuvvetleri Mahkemesi ile Güvenlik Kuvvetleri Yargıtayının Kuruluşu ve Yargılama Usulü (Değişiklik) Yasası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Hizmet Desteği Protokolünün Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasası, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasası, Mahkemeler (Değişiklik) Yasası, Kredi Faiz Destek Fonu Yasası ile Bütçe Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) , Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası, Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasası, Kamuda Görev Yapan Geçici Personele İlişkin Yasa, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (Değişiklik) Yasası, Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası, Yurttaşlık (Değişiklik) Yasası, Kıbrıs Türk Polisini Güçlendirme Yasası ile Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası.”

Bir yasama döneminin beş yasama yılından oluştuğunu anımsatan Öztürkler, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun 1 Ekim Perşembe günü 10’uncu Dönem Beşinci Yasama Yılı çalışmalarına kaldığı yerden devam edeceğini ifade etti.

Genel Kurul çalışmalarının yapılacak yerel seçim sürecine yakın bir dönemde başlayacağını ifade Öztürkler, seçim atmosferinin siyasi gündemi etkileyeceğinin farkında olduklarını söyledi. Meclis Başkanı Öztürkler, yasama faaliyetlerinin aksamamasını, milletvekillerinin halka karşı taşıdığı sorumluluk bilinciyle çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdürmesini temenni etti.

Meclis Başkanı Öztürkler, kamuoyunda oluşan algının aksine Cumhuriyet Meclisi'nin çalışmalarını yaz döneminde tamamen durdurmadığını belirterek, ihtiyaç duyulması halinde, içtüzük gereği Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağrılarak yasama görevi başta olmak üzere Anayasa ile yasaların kendisine yüklediği görevleri yerine getirebileceğini söyledi.

Öztürkler, komitelerin yaz dönemindeki çalışmalarının ise Genel Kurul’un vereceği yetkiye bağlı olduğunu, 22 Haziran'da yapılan Genel Kurul toplantısında komitelerin yaz boyunca çalışmalarını sürdürebilmesine olanak sağlayan yetkinin verildiğini anımsattı.

Yoğun geçen yasama döneminin ardından komitelerin gündemlerini yeniden değerlendirerek öncelikli yasa çalışmalarını ele alacağını belirten Öztürkler, komitelerin belirleyecekleri gündem doğrultusunda çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.

Öztürkler, yaz tatili öncesi son Genel Kurul toplantısında toplumun uzun süredir beklediği ve vatandaşların günlük yaşamına doğrudan katkı sağlayacak birçok önemli yasanın kabul edildiğini belirterek, bunlar arasında Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (Değişiklik) Yasası, Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasası ile Yurttaşlık (Değişiklik) Yasası'nın yer aldığını anımsattı.

Öztürkler, çalışmaların yoğunluğu nedeniyle 29 Haziran Pazartesi günü başlayan Genel Kurul’un 30 Haziran Salı sabaha karşı saat 04.00 sıralarında tamamlandığını hatırlattı.

Yeni yasama yılına dair düşüncelerini paylaşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, beklentisinin Genel Kurul çalışmalarının zamanında başlaması, daha planlı, disiplinli ve verimli şekilde yürütülmesi olduğunu belirtti.