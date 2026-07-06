Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri, merkezin kuruluşunun 8. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Görüşmede, merkezin sekiz yıldır deniz kaplumbağalarının korunması ve rehabilitasyonu adına yürüttüğü çalışmalar değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret sırasında, Alsancak bölgesinde emekçi kadınlar tarafından hazırlanan Meritta görselli Lefkara işi anı plaketi Bakan Ataoğlu’na takdim edildi. Meritta yetkilileri, ziyaret kapsamında Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü görevine atanan Yılmaz Altunterim ile de bir araya geldi. Altunterim’i yeni görevinden dolayı tebrik eden Meritta yetkilileri, başarı dileklerini ileterek çevrenin ve deniz ekosisteminin korunmasına yönelik iş birliklerinin devam edeceğine vurgu yaptı.

Merkezin sekiz yıldır yalnızca deniz kaplumbağalarını tedavi eden bir merkez olmanın ötesine geçerek, doğayı korumak konusunda farkındalık yaratan önemli bir yapı haline geldiğini belirten Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Silem Sargın Kara, “Kuruluşumuzun 8. yılı dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz ziyaret, bizim için büyük anlam taşımaktadır. Geride bıraktığımız sekiz yıl boyunca kamu kurumlarımızın, gönüllülerimizin ve tüm paydaşlarımızın desteğiyle deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik çok değerli çalışmalara imza attık. Sayın Bakanımız Fikri Ataoğlu'na, çalışmalarımıza verdiği destek dolayısıyla teşekkür ediyor, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Sayın Yılmaz Altunterim'e de yeni görevinde başarılar diliyoruz. Önümüzdeki dönemde de doğayı ve deniz ekosistemini korumaya yönelik çalışmalarımızı iş birliği içerisinde sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.