Birleşmiş Milletler'in, ileriki adımlara yönelik olarak Kıbrıs’taki iki tarafla rutin görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

Güney'de yayımlanan Haravgi gazetesi, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı’nın (KİPE) elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, Birleşmiş Milletler'in, Kıbrıs’taki taraflarla, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in, temmuz ayının son on gününde adaya gelmesine yönelik hazırlık kapsamında rutin görüşmeler gerçekleştirdiğini yazdı.

Habere göre ilgili kaynaklar KİPE’ye yaptığı açıklamada, gerek Kıbrıs Türk tarafı gerekse Kıbrıs Rum tarafının bu dönemde, Kıbrıs sorununa ilişkin özlü konularda ayrıca Holguin’in gelmesiyle de daha ileriki adımların hazırlığı için, BM grubuyla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade ettiler.

Holguin’in, temmuz ayının son on günü içerisinde Kıbrıs’ta olmasının beklendiğini yazan gazete, Holguin’in bu ay içerisinde ayrıca Brüksel’i de ziyaret edeceğini belirtti.