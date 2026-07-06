İSG-BİR’den yapılan açıklamaya göre, tek aday olarak yapılan başkanlık seçiminde Nidai Kordal, üyelerin oy birliğiyle 8. Dönem Başkanı oldu.

KTMMOB Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Genel kurul, Divan Başkanlığı’na Aziz Gürpınar, Divan Sekreterliklerine Hatice Kunter ve Uğur Altun’un seçilmesiyle başladı.

Toplantıda, birliğin faaliyet ve mali raporları üyelerin bilgisine sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. Üyelerin görüş ve önerilerinin de değerlendirildiği genel kurulda, yeni döneme ilişkin hedefler ve çalışma programı ele alındı.

Genel kurulda yapılan seçim sonucunda Başkan Kordal’ın yanında Yönetim Kurulu üyeliklerine Safiye Yağlı İlgililer, Zeliş Demirkıran, Banu Numan Uyal, Sevilay Özsusuzlu, Gözde Oğuz ve Baran Yusuf Özlü getirildi. Ercan Köseoğlu ve İbrahim Bay ise yedek üye oldu.

Denetleme Kurulu’nda Birtan Koçan ve Niyazi Hepgüler yer alırken, Ozan Çelebi yedek üye olarak belirlendi. Disiplin Kurulu ise Aziz Gürpınar, Emir Taşçıoğlu ve M. Niyazi Yurtseven’den oluştu. Hatice Kunter yedek üye oldu.

- Kordal: “İş sağlığı kültürünün yangınlaştırılması için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz”

Genel Kurul'da teşekkür konuşması yapan İSG-BİR Başkanı Nidai Kordal, yeni dönemde iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı mesleğinin gelişimine katkı sağlamak, meslektaşların hak ve menfaatlerini korumak ve birliğin kurumsal yapısını güçlendirmek için çalışacaklarını söyledi.

Kordal, ülkede iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaları kararlılık ve sorumluluk bilinciyle sürdüreceklerini belirterek, birlik ve dayanışma içinde mesleğin geleceği için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.