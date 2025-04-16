Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin (Evkaf) kuruluşunun 454’üncü ve Liderimiz Dr. Fazıl Küçük'ün eşsiz mücadeleleri sonucu İngiliz Sömürge İdaresi tarafından Kıbrıs Türk halkına devrinin 69’uncu yıldönümü nedeniyle, dün, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Merkez binasında tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Atatürk büstüne çelenk konulmasıyla devam etti. Daha sonra konuşmalara geçildi.

Konuşmaların ardından Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde, Kuzey Kıbrıs Turkcell ana sponsorluğundaki “Vakıfların Topluma Katkıları” konulu ilkokullar arası resim yarışması ödül töreni gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin önemine değindi. Tatar, “Vakıflar İdaresi’nin KKTC’nin bu noktaya gelmesinde büyük hizmetleri var. Halkın bir bütün olarak, maneviyatı ve değerleriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yürünen yolda, buradaki milli değerlerimizin ve varlığımızın sürdürülmesine büyük katkı yapmıştır. Bu da bizim değerimizdir. Milli, manevi ve bir bakıma özgürlüğümüzün bir ifadesidir.” diye konuştu.

Maraş'ın vakıflar malı olduğunu vurgulayan Tatar, “İngiliz döneminde peşkeş çekilerek o binalar dikilmiş, bugün de bunun mücadelesi verilmektedir.” dedi.

Güney Kıbrıs’ta da vakıflara ait binlerce dönüm arazinin olduğunu dile getiren Tatar, Ağrotur ve Dikelya egemen üstlerinde, Vakıflar İdaresi’nin 3 bin dönüm malı olduğunu belirtti.

TÜMER: “VAKIF; GEÇMİŞİN EMANETİ, GELECEĞİN TEMİNATIDIR”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Mustafa Tümer de Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ü andı. Tümer, Küçük’ün, İngiliz Sömürge Yönetimindeki mücadelesiyle, 69 yıl önce Kıbrıs Vakıflar İdaresinin Kıbrıs Türk halkına devredildiğini söyleyerek, bunun milli mücadeleyi ateşleyen, ışık tutan önemli bir başarı olduğunun altını çizdi.

Tümer, Vakıfların tekrar kazanılması için verilen mücadelenin sembolünün Dr. Küçük olduğunu vurguladı.

“Vakıf; medeniyeti, dayanışmanın, paylaşmanın ve toplumsal sorumluluğun en güzel örneklerinden biridir. Kıbrıs’ta Osmanlı döneminden itibaren kurulan vakıflar, yüzyıllar boyunca eğitimden sağlığa, yoksulun korunmasından dini yapıların idamesine kadar çok geniş bir yelpazede hizmet vermiştir.” ifadelerine yer veren Tümer, 1878’de İngiliz Sömürge Yönetimi’nin adayı yönetmeye başlamasıyla birlikte, Kıbrıs’taki vakıf mallarının da uzun yıllar süren ihmal ve kötü yönetimle karşı karşıya kaldığını kaydetti.

Tümer, 1956 yılında yapılan mücadeleler sonucunda Vakıf İdaresi’nin İngiliz yönetiminden alınarak Kıbrıs Türk toplumunun kontrolüne verildiğini ve asli misyonuna yeniden kavuştuğunu dile getirdi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Merkez binasının tarihçesine de değinen Tümer, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin tarihsel mirasını ve kurumsal kimliğini koruyarak geleceğe taşımaya devam ettiğini ifade etti.

Tümer, “Bugün Kıbrıs Vakıflar İdaresi, köklerinden aldığı güçle çağın gerekliliklerine uygun bir anlayışla çalışmalarını sürdürmekte, tarihî mirasını korurken aynı zamanda geleceğe ışık tutmaktadır.” diyerek, eğitim, sosyal yardım, kültür-sanat ve restorasyon projeleriyle vakıf anlayışını modern bir vizyonla birleştiren kurumun, geçmiş ile gelecek arasında köprü kurmaya devam ettiğini belirtti.

Yürütmekte oldukları projelere de değinen Tümer, “Geçmişle günümüzü harmanlayarak, en yüksek toplum faydasını hedefleyerek faaliyetlerimizi planlamaktayız.” dedi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin kurucularını, emek veren yöneticilerini ve vakıf ruhunu yaşatan tüm hayırseverleri saygı ve minnetle anan Tümer, “Toplumumuza hizmet yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Vakıf; geçmişin emaneti, geleceğin teminatıdır.” şeklinde konuştu.

Öte yandan bu törenin ardından Kıbrıs Vakıflar İdaresi heyeti, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük'ün Anıttepe’deki kabrini ziyaret etti ve kabre çelenk bıraktı.