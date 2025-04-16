Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Şifa Çolakoğlu’nun dün Meclis gündemine taşıdığı Atatürk Kültür Merkezi’nin Türkiye Elçiliği’ne verildiği iddialarını Maliye Bakanı Özdemir Berova yanıtladı.

Berova’nın konuyla ilgili konuşması şöyle:

“Böyle bir konu hiç konuşulmamıştır. Böyle bir konu hiç gündeme dahi gelmemiştir. Kültür Bakanı olduğum dönem içerisinde Atatürk Kültür Merkezi’nin bu artan ve gelişen Kıbrıs Türk halkına yeterli bir kapasitede olmadığı ve bunun yerine daha büyük daha güzel, daha geniş bir yer yapılacağı konusu konuşulmuştur. Ama bu sizin söylediğiniz konu hiçbir şekilde gündeme gelmedi. Ne hükümet içinde konuşulan ne de hükümet dışında duyduğumuz, bildiğimiz bir konu da değildir”