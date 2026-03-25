Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyet, dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulundu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar ve beraberindeki komisyon üyelerinden oluşan heyet, Kıbrıslı Türklerin Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Anıttepe’deki mozolesine ziyarette bulunarak anı defterini imzaladı.

Akar ve Komisyon üyeleri, Anıttepe’de Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu ve Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük tarafından karşılandı.

Mehmet Küçük burada Hulusi Akar’a Dr. Fazıl Küçük Vakfı tarafından ikinci geçtiğimiz yıl yapılan Dr. Küçük Sempozyumu’nda yayınlanmış bildirileri içeren kitabı takdim etti.

Hulusi Akar ziyaret sonunda Anı Defteri’ni imzalayarak ziyareti tamamladı.

Akar, anı defterine şunları yazdı:

“Kıbrıs Türk Halkı’nın Cesur Lideri Dr. Fazıl Küçük,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı olarak KKTC’ye gerçekleştirdiğim ziyarette manevi huzurunuzda bulunmaktan şeref duyuyorum. Kıbrıs Türkü’nün eşsiz varoluş ve egemenlik mücadelesinde ortaya koyduğunuz tarihi liderliği şükranla anıyoruz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu olarak KKTC’deki tarihi sorumluluklarımızın bilinciyle geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türk Halkı’nın daima yanında olmaya devam edeceğini manevi huzurunuzda bir kez daha yineliyor, sizi ve şanlı varoluş mücadelesi uğruna ebediyete intikal eden tüm dava arkadaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.

Ruhunuz şad olsun…”

Hulusi Akar, temasları ile ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada ise, KKTC'deki gelişmeleri anlık takip ettiklerini belirterek, "Bizim her zaman her yerde söylediğimiz gibi, bütün platformlarda kullandığımız gibi Kıbrıs meselesi, Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin milli meselesidir. Bunda bir sapma, herhangi bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.

Akar, Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve refahının Türkiye için önemli olduğuna işaret ederek, KKTC için bugüne kadar ne gerekiyorsa yaptıklarını bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ederek bunların KKTC'ye olumsuz yansımaması için gereken tedbirlerin tereddütsüz alındığını kaydeden Akar, "Bunlar için hiçbir şüphe olmasın. Türkiye daima, tereddütsüz, herhangi bir hesap kitap olmaksızın, taahhütsüz, daima buradaki Türk halkının, kardeşlerimizin yanındadır. Olmaya da devam edecektir." diye konuştu.